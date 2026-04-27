Розыск ТЦК: с учета в 60 лет должны исключать

Группа оповещения ТЦК проводит мероприятия по розыску.

Пребывание граждан на воинском учете заканчивается после достижения 60-летнего возраста. После этого он исключается с учета и может выезжать за границу. Этому не должно помешать даже пребывание гражданина в розыске ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет до 60 лет

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Кроме мужчин, на воинском учете должны находиться и женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование или работают в медицинских учреждениях.

После того, как гражданину исполняется 60 лет, он должен быть исключен из воинского учета. Но при этом такое лицо имеет право проходить военную службу по собственному желанию, на условиях подписанного с ВСУ контракта.

К юристам обратился гражданин, которому только что исполнилось 60 лет. Мужчина отметил, что по состоянию на эту минуту он находится в розыске ТЦК.

Читайте также:

Выезд за границу 60-летнего в розыске

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему посещать территориальный центр комплектования. А также может ли он выехать из страны по достижении 60-летнего возраста, учитывая наличие розыска от ТЦК.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Для исключения с воинского учета Вам не нужно идти в ТЦК. Последний должен осуществить данную процедуру без Вашего присутствия".

Относительно выезда за границу, подчеркнул Айвазян, то в целом такое лицо может выезжать, но есть нюанс: "Пограничники могут требовать военно-учетный документ у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Если предъявите ВОД, то, скорее всего, вам не позволят пересечь границу".

Безопаснее всего будет использовать приложение "Резерв+". В случае объявления лица в розыск, приложение "Резерв+" будет отображать соответствующее сообщение. Еще есть вариант с получением выписки о несудимости через портал "Дія".

Розыск ТЦК не является уголовным розыском. Как отметили юристы, это особый вид процедуры, направленный на доставку военнообязанных в ТЦК для составления протоколов об административных правонарушениях.