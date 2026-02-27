Відстрочка від мобілізації - чи вплине на відстрочку зміна ВОС у Резерв+

Мобілізовані громадяни та застосунок "Резерв+", де може змінитися військово-облікова спеціальність. Фото: "АрміяInform", Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військово-облікова спеціальність 999 це умовний маркер для системи мобілізації, який вказує, кому із мобілізованих потрібно пройти базову загальну військову підготовку. Юристи пояснили, чи впливає зміна військово-облікової спеціальності на ВОС 999 на процес отримання відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Військово-облікові спеціальності

Кожен громадянин, який перебуває на військовому обліку, повинен мати у своїх військово-облікових документах інформацію про військово-облікову спеціальність (ВОС). Ця інформація потрібна для того, аби під час мобілізації мати підстави для правильного розподілення мобілізованих по військових частинах.

До юристів звернувся громадянин, який подав заявку на отримання відстрочки від мобілізації. Уже після того, як документи були прийняті, громадянин помітив, що у нього в застосунку "Резерв+" змінилася військово-облікова спеціальність.

Чоловік розповів, що він отримав нову ВОС: "Раніше була 900025 (бухгалтер бухгалтерського обліку) а зараз з'явилася ВОС 999097(солдат резерву, потребує загальної базової підготовки)". Громадянин поцікавився, чи не вплине зміна військово-облікової спеціальності на можливість отримання відстрочки.

Зміна ВОС — що це означає, чи не завадить відстрочці

Юристи пояснили, що означає ця військово-облікова спеціальність і чи може така зміна якось повпливати на процес оформлення відстрочки.

"ВОС 999097 (або просто ВОС 999) — це умовна військово-облікова спеціальність, яка з'являється у застосунку "Резерв+" у військовозобов'язаних, які не проходили військову службу або навчальні збори. Це технічний маркер, що означає необхідність проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у разі мобілізації", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

"Не звертайте уваги, це стандартна історія. Таким чином держава обліковує тих громадян, які потребують проходження БЗВП", — додав інший адвокат, В’ячеслав Кирда.

Юрист Владислав Дерій запевнив громадянина, що зміна ВОС не вплине на можливість отримати відстрочку. "Це технічний запис, який не несе ніякої загрози", — резюмував Дерій. Втім, додав юрист, якщо громадянин має паперовий військовий квиток з іншою ВОС, то він може направити до ТЦК заяву про виправлення даних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що треба робити військовозобов’язаному громадянину, якщо у його профілі в "Резерв+" з’явилася інформація про військово-облікову спеціальність 999.

Юристи пояснили, що спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть групи оповіщення ТЦК затримати військовозобов’язану особу із ВОС-999.

За словами юристів, затримати такого громадянина групи оповіщення ТЦК не можуть. Але лише за умови наявності відстрочки від мобілізації.