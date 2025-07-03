Військово-облікова спеціальність — як отримати ВОС без візиту в ТЦК

Черга в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Якщо у громадянина в військово-обліковому документі не вказана військова спеціальність, він має відвідати ТЦК і виправити цю ситуацію. Можна спробувати зробити це дистанційно, надіславши заяву поштою, але, скоріш за все, в ТЦК проігнорують таку заяву.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Як отримати військово-облікову спеціальність

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на військовому обліку, але має неповні дані — зокрема, не має визначеної йому військово-облікової спеціальності (ВОС).

Він поцікавився, чи можна отримати військово-облікову спеціальність дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.

"Без відвідування ТЦК Ви не зможете отримати ВОС", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Право на спробу у військовозобов’язаного є

Інший юрист, Дмитро Мурач, підтвердив, що ця ситуація навряд чи може бути вирішена без візиту до ТЦК, але, додав він, громадянин може спробувати це зробити.

"Щодо отримання ВОС, то як правило, це вирішується при особистій явці до ТЦК, але можна спробувати і направити їм заяву з відповідними документами, які будуть підтверджувати конкретний фах", — підкреслив Мурач.

Однак, визнав він, не факт, що у ТЦК приймуть цю заяву до уваги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання від мобілізації без військово-облікової спеціальності у документах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно їхати в територіальний центр комплектування для того, аби змінити у документах військово-облікову спеціальність.