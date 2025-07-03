Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи можна отримати військову спеціальність без візиту до ТЦК

Чи можна отримати військову спеціальність без візиту до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:30
Військово-облікова спеціальність — як отримати ВОС без візиту в ТЦК
Черга в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Якщо у громадянина в військово-обліковому документі не вказана військова спеціальність, він має відвідати ТЦК і виправити цю ситуацію. Можна спробувати зробити це дистанційно, надіславши заяву поштою, але, скоріш за все, в ТЦК проігнорують таку заяву.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Як отримати військово-облікову спеціальність

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на військовому обліку, але має неповні дані — зокрема, не має визначеної йому військово-облікової спеціальності (ВОС).

Він поцікавився, чи можна отримати військово-облікову спеціальність дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.

"Без відвідування ТЦК Ви не зможете отримати ВОС", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Право на спробу у військовозобов’язаного є

Інший юрист, Дмитро Мурач, підтвердив, що ця ситуація навряд чи може бути вирішена без візиту до ТЦК, але, додав він, громадянин може спробувати це зробити.

"Щодо отримання ВОС, то як правило, це вирішується при особистій явці до ТЦК, але можна спробувати і направити їм заяву з відповідними документами, які будуть підтверджувати конкретний фах", — підкреслив Мурач.

Однак, визнав він, не факт, що у ТЦК приймуть цю заяву до уваги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання від мобілізації без військово-облікової спеціальності у документах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно їхати в територіальний центр комплектування для того, аби змінити у документах військово-облікову спеціальність.

пошта ТЦК та СП військовозобов'язані спеціальність військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації