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Главная ТЦК Можно ли получить военную специальность без визита в ТЦК

Можно ли получить военную специальность без визита в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 06:30
Военно-учетная специальность — как получить ВУС без визита в ТЦК
Очередь в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Если у гражданина в военно-учетном документе не указана военная специальность, он должен посетить ТЦК и исправить эту ситуацию. Можно попробовать сделать это дистанционно, отправив заявление по почте, но, скорее всего, в ТЦК проигнорируют такое заявление.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Как получить военно-учетную специальность

К юристам обратился гражданин, который состоит на воинском учете, но имеет неполные данные — в частности, не имеет определенной ему военно-учетной специальности (ВУС).

Он поинтересовался, можно ли получить военно-учетную специальность дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.

"Без посещения ТЦК Вы не сможете получить ВУС", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Право на попытку у военнообязанного есть

Другой юрист, Дмитрий Мурач, подтвердил, что эта ситуация вряд ли может быть решена без визита в ТЦК, но, добавил он, гражданин может попытаться это сделать.

"Относительно получения ВУС, то как правило, это решается при личной явке в ТЦК, но можно попробовать и направить им заявление с соответствующими документами, которые будут подтверждать конкретную специальность", — подчеркнул Мурач.

Однако, признал он, не факт, что в ТЦК примут это заявление во внимание.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование от мобилизации без военно-учетной специальности в документах.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли ехать в территориальный центр комплектования для того, чтобы изменить в документах военно-учетную специальность.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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