Бронювання без військово-облікової спеціальності - чи має громадянин відвідати ТЦК

Співробітники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Підприємство має право забронювати свого працівника, навіть якщо його військово-облікові дані є неповними чи неоновленими. Але працівнику потрібно буде потім відвідати ТЦК і уточнити / оновити дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання працівника, який не має військової спеціальності

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який працює на критично важливому для української економіки підприємстві.

Він поцікавився, чи може підприємство забронювати його за умови відсутності військово-облікової спеціальності у громадянина і неоновлених військово-облікових даних.

"Якщо коротко, то роботодавець може забронювати Вас автоматично через "Дію", а потім Ви б змогли оновити військово-облікові дані в ТЦК", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи є ризики для підприємства

Юрист пояснив, чому для підприємства немає особливої загрози у випадку бронювання такого працівника.

"Підприємство несе мінімальні ризики, якщо Ви найближчим часом після бронювання звернетесь до ТЦК та отримаєте ВОС", — підкреслив Дерій.

Він також додав, що анулювання бронювання через відсутність військово-облікової спеціальності буде незаконним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без військового квитка.

Додамо, ми повідомляли про те, кому із українців загрожує втрата бронювання наприкінці травня.