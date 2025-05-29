Бронирование без военно-учетной специальности - должен ли гражданин посетить ТЦК

Сотрудники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Предприятие имеет право забронировать своего работника, даже если его военно-учетные данные являются неполными или необновленными. Но работнику нужно будет потом посетить ТЦК и уточнить/обновить данные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование работника, который не имеет военной специальности

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который работает на критически важном для украинской экономики предприятии.

Он поинтересовался, может ли предприятие забронировать его при условии отсутствия военно-учетной специальности у гражданина и необновленных военно-учетных данных.

"Если коротко, то работодатель может забронировать Вас автоматически через "Дію", а потом Вы бы смогли обновить военно-учетные данные в ТЦК", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Есть ли риски для предприятия

Юрист объяснил, почему для предприятия нет особой угрозы в случае бронирования такого работника.

"Предприятие несет минимальные риски, если Вы в ближайшее время после бронирования обратитесь в ТЦК и получите ВУС", — подчеркнул Дерий.

Он также добавил, что аннулирование бронирования из-за отсутствия военно-учетной специальности будет незаконным.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить бронирование от мобилизации без военного билета.

Добавим, мы сообщали о том, кому из украинцев грозит потеря бронирования в конце мая.