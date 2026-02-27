Видео
Главная ТЦК Изменение ВУС на 999 — не помешает ли это получению отсрочки

Изменение ВУС на 999 — не помешает ли это получению отсрочки

Дата публикации 27 февраля 2026 06:30
Оформление отсрочки от мобилизации - не помешает ли изменение ВУС
Мобилизованные граждане и приложение "Резерв+", где может измениться военно-учетная специальность. Фото: "АрміяInform", Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У некоторых военнообязанных граждан военно-учетная специальность изменилась, в "Резерв+" появилась информация о ВУС 999. Юристи объяснили, что это значит и не повлияет ли такое изменение на процесс получения отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

ВУС — что это и зачем нужно

Каждый гражданин, состоящий на воинском учете, должен иметь в своих военно-учетных документах информацию о военно-учетной специальности (ВУС). Эта информация нужна для того, чтобы во время мобилизации иметь основания для правильного распределения мобилизованных по воинским частям.

К юристам обратился гражданин, который подал заявку на получение отсрочки от мобилизации. Уже после того, как документы были приняты, гражданин заметил, что у него в приложении "Резерв+" изменилась военно-учетная специальность.

Мужчина рассказал, что он получил новую ВУС: "Раньше была 900025 (бухгалтер бухгалтерского учета) а сейчас появилась ВУС 999097 (солдат резерва, требует общей базовой подготовки)". Гражданин поинтересовался, не повлияет ли изменение военно-учетной специальности на возможность получения отсрочки.

Не помешает ли изменение ВУС оформлению отсрочки

Юристы объяснили, что означает эта военно-учетная специальность и может ли такое изменение как-то повлиять на процесс оформления отсрочки.

"ВУС 999097 (или просто ВУС 999) — это условная военно-учетная специальность, которая появляется в приложении "Резерв+" у военнообязанных, которые не проходили военную службу или учебные сборы. Это технический маркер, означающий необходимость прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в случае мобилизации", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

"Не обращайте внимания, это стандартная история. Таким образом государство учитывает тех граждан, которые нуждаются в прохождении БОВП", — добавил другой адвокат, Вячеслав Кирда.

Юрист Владислав Дерий заверил гражданина, что изменение ВУС не повлияет на возможность получить отсрочку. "Это техническая запись, которая не несет никакой угрозы", — резюмировал Дерий. Впрочем, добавил юрист, если гражданин имеет бумажный военный билет с другой ВУС, то он может направить в ТЦК заявление об исправлении данных.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли что-то делать гражданину, в приложении "Резерв+" которого появилась информация о ВУС 999.

По словам юристов, эта военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений. Поэтому специально ничего делать не надо.

Добавим, мы сообщали о том, иметт ли право группа оповещения ТЦК задержать гражданина, у которого в "Резерв+" появилась ВУС-999.

Задержание такого гражданина только по причине наличия такой специальности невозможно. Но этого человека могут задержать по другой причине, например, из-за розыска ТЦК.

мобилизация военнообязанные специальность БОВП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
