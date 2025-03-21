Інформування ТЦК - як онлайн повідомити ТЦК про зміну сімейного стану

Реєстрація шлюбу. Фото: "Вінниця.інфо"

Військовозобов'язаний громадянин може повідомити ТЦК про зміну сімейного стану через застосунок "Резерв+". Також він може направити до територіального центру комплектування рекомендований лист.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Інформування ТЦК онлайн

Військовозобов’язані громадяни мають повідомляти до ТЦК про усі зміни в своєму соціальному статусі. Зокрема, це стосується ситуації реєстрації шлюбу чи народження дітей.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, як можна зробити це без візиту до територіального центру комплектування.

"Оновіть інформацію у додатку "Резерв+", — підкреслив Корнійчук у відповіді військовозобов’язаному громадянину.

Інформування ТЦК поштою

Адвокатка Ангеліна Лисак порадила інший спосіб інформування.

"Направте до ТЦК рекомендований лист з описом вкладення, в якому повідомте про реєстрацію шлюбу. До листа прикладіть копію свідоцтва про шлюб", — зазначила Лисак.

Вона запевнила, що такий крок буде належни повідомленням ТЦК про зміну сімейного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни в паспорті не треба повідомляти ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які дані військовозобов’язані мали повідомити ТЦК в березні 2025 року.