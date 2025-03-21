Информирование ТЦК - как онлайн уведомить ТЦК об изменении семейного положения

Изменение семейного положения — как уведомить ТЦК
Военнообязанный гражданин может сообщить ТЦК об изменении семейного положения через приложение "Резерв+". Также он может направить в территориальный центр комплектования заказное письмо.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Информирование ТЦК онлайн
Военнообязанные граждане должны сообщать в ТЦК обо всех изменениях в своем социальном статусе. В частности, это касается ситуации регистрации брака или рождения детей.
Юрист Евгений Корнийчук объяснил, как можно сделать это без визита в территориальный центр комплектования.
"Обновите информацию в приложении "Резерв+", — подчеркнул Корнийчук в ответе военнообязанному гражданину.
Информирование ТЦК по почте
Адвокат Ангелина Лысак посоветовала другой способ информирования.
"Направьте в ТЦК заказное письмо с описью вложения, в котором сообщите о регистрации брака. К письму приложите копию свидетельства о браке", — отметила Лысак.
Она заверила, что такой шаг будет надлежащим уведомлением ТЦК об изменении семейного положения.
Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях в паспорте не надо сообщать ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, какие данные военнообязанные должны были сообщить ТЦК в марте 2025 года.
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