Информирование ТЦК - как онлайн уведомить ТЦК об изменении семейного положения

Регистрация брака. Фото: "Вінниця.інфо"

Военнообязанный гражданин может сообщить ТЦК об изменении семейного положения через приложение "Резерв+". Также он может направить в территориальный центр комплектования заказное письмо.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Военнообязанные граждане должны сообщать в ТЦК обо всех изменениях в своем социальном статусе. В частности, это касается ситуации регистрации брака или рождения детей.

Юрист Евгений Корнийчук объяснил, как можно сделать это без визита в территориальный центр комплектования.

"Обновите информацию в приложении "Резерв+", — подчеркнул Корнийчук в ответе военнообязанному гражданину.

Информирование ТЦК по почте

Адвокат Ангелина Лысак посоветовала другой способ информирования.

"Направьте в ТЦК заказное письмо с описью вложения, в котором сообщите о регистрации брака. К письму приложите копию свидетельства о браке", — отметила Лысак.

Она заверила, что такой шаг будет надлежащим уведомлением ТЦК об изменении семейного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях в паспорте не надо сообщать ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие данные военнообязанные должны были сообщить ТЦК в марте 2025 года.