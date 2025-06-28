Повідомлення в ТЦК - чи треба повідомляти в ТЦК про зміни у сімейному стані

Зміна сімейного стану — чи треба інформувати ТЦК
Якщо у військовозобов’язаного громадянина змінився сімейний стан, він не повинен обов’язково повідомляти це до ТЦК. Але є такі особисті дані, як громадянин на військовому обліку мусить повідомити в територіальний центр комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Сімейний стан і ТЦК
В Україні продовжується процес військового обліку та загальної мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він обов’язково повідомляти у територіальний центр комплектування про зміну сімейного стану.
"Ні, Ви не маєте такого обов'язку відповідно до Правил військового обліку", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Які дані повідомляти все ж треба
Разом з тим, додав юрист, є такі персональні дані, які громадянин все ж повинен повідомляти в територіальний центр комплектування.
"Ви зобов'язані повідомити ТЦК про зміну місяця проживання, номеру телефону та електронної адреси", — наголосив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба повідомляти в територіальний центр комплектування про хірургічну операцію.
Додамо, ми повідомляли про те, чи має повідомляти ТЦК про зміни особистих даних громадянин, виключений з військового обліку.
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