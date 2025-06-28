Уведомление в ТЦК - надо ли сообщать в ТЦК об изменениях в семейном положении

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Если у военнообязанного гражданина изменилось семейное положение, он не должен обязательно сообщать это в ТЦК. Но есть такие личные данные, которые гражданин на воинском учете должен сообщить в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс воинского учета и всеобщей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли он обязательно сообщать в территориальный центр комплектования об изменении семейного положения.

"Нет, Вы не имеете такой обязанности в соответствии с Правилами воинского учета", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какие данные сообщать все же надо

Вместе с тем, добавил юрист, есть такие персональные данные, которые гражданин все же должен сообщать в территориальный центр комплектования.

"Вы обязаны сообщить ТЦК об изменении месяца проживания, номера телефона и электронного адреса", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли сообщать в территориальный центр комплектования о хирургической операции.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли сообщать ТЦК об изменениях личных данных гражданин, исключенный из воинского учета.