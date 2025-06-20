Операція військовозобов'язаного - чи треба інформувати ТЦК

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Громадяни не мають обов’язку повідомляти в територіальний центр комплектування про зміни у стані здоров’я, зокрема, про оперативне лікування. Але якщо така особа хоче встановити точний стан придатності до військової служби, то вона може звернутися із заявою до очільника ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повідомлення до ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію й отримав статус "придатний до військової служби". А через деякий час один із лікарів призначив йому оперативне лікування (хірургічну операцію).

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Чоловік поцікавився, чи потрібно повідомляти про операцію в територіальний центр комплектування.

"Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров’я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК та СП проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби", — нагадав у відповіді громадянину норму закону адвокат Юрій Айвазян.

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Навіщо військовозобов’язаним звертатися в ТЦК

Юрист наголосив, що, згідно із цією нормою, прямого обов’язку повідомляти про такі речі, як операція, у військовозобов’язаних немає – але це перш за все в інтересах самих громадян.

"Якщо Ви маєте бажання пройти повторну ВЛК у зв'язку зі змінами у стані здоров'я, то Вам необхідно звернутись із відповідною заявою до керівника ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни українці повинні повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно повідомляти в ТЦК про одруження та народження дітей.