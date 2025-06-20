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Надо ли уведомлять об операции в ТЦК

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 06:30
Операция военнообязанного — нужно ли информировать ТЦК
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Ключові моменти Сообщение в ТЦК Зачем военнообязанным обращаться в ТЦК

Граждане не обязаны сообщать в территориальный центр комплектования об изменениях в состоянии здоровья, в частности, об оперативном лечении. Но если такое лицо хочет установить точное состояние годности к военной службе, то оно может обратиться с заявлением к руководителю ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сообщение в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил статус "годен к военной службе". А через некоторое время один из врачей назначил ему оперативное лечение (хирургическую операцию).

Мужчина поинтересовался, нужно ли сообщать об операции в территориальный центр комплектования.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного по его обращению или выводам врачей учреждения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК и СП проводится повторный медицинский осмотр с целью определения степени годности к военной службе", — напомнил в ответе гражданину норму закона адвокат Юрий Айвазян.

Зачем военнообязанным обращаться в ТЦК

Юрист подчеркнул, что, согласно этой норме, прямой обязанности сообщать о таких вещах, как операция, у военнообязанных нет — но это прежде всего в интересах самих граждан.

"Если Вы хотите пройти повторную ВВК в связи с изменениями в состоянии здоровья, то Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением к руководителю ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны сообщить ТЦК, чтобы избежать штрафов.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли сообщать в ТЦК о бракосочетании и рождении детей.

операция военный учет ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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