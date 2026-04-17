Зміна реєстрації в межах населеного пункту: візит в ТЦК необов'язковий

Державна реєстрація військовозобов’язаних громадян в обов’язковому порядку відбувається через візит до ТЦК. Але якщо зміна адреси реєстрації відбувається в межах одного населеного пункту, в ТЦК йти не потрібно. ЦНАП повідомить цю інформацію самостійно.

Прописка і державна реєстрація

Державна реєстрація у свій час замінила інститут прописки в українському законодавстві. Але це було не звичайне перейменування.

Прописка радянського зразка була обов’язковою, при цьому прописані за тією чи іншою адресою громадяни могли претендувати на частину житлового помешкання (квартири, будинку). Державна реєстрація натомість є лише інформуванням держави з боку громадян про перебування за тією чи іншою адресою.

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце державної реєстрації. Він наголосив, що нове місце реєстрації є у тому самому населеному пункті, що й попереднє.

Повідомити у "Резерв+" чи дочекатися дій від ЦНАП

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому під час цього процесу відвідувати територіальний центр комплектування. За словами юристів, у такій ситуації, яку описав чоловік, це необов’язково.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що потрібно зробити громадянину, змінюючи місце держреєстрації в межах населеного пункту: "Повідомити ТЦК про зміну адреси реєстрації Ви можете шляхом внесення змін до "Резерв+". Або відправте на адресу ТЦК рекомендований лист із заявою та Витягом про Ваше зареєстроване місце проживання".

Крім того, додав Дерій, про зміну адреси реєстрації в ТЦК повідомлять і без участі громадянина. Юрист пояснив, як це відбувається: "ЦНАП сам повинен повідомити в ТЦК про зміну Вашої адреси".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можуть відмовити у реєстрації через розшук ТЦК.

Головне, щоб громадянин перебував на обліку в тому ж самому районі, де розташований ТЦК. Якщо ця умова дотримана, то перешкод у державній реєстрації громадянина не має бути.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як відбувається державна реєстрація чинних військовослужбовців.

Військовослужбовець ЗСУ має право зареєструватися на підставі запису про призов у військово-обліковому документі. Для цього він має надати пакет відповідних документів, зокрема, паспорт, ВОД та документи права власності на житло.