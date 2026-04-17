Изменение регистрации в пределах населенного пункта: визит в ТЦК необязателен

Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Государственная регистрация военнообязанных граждан в обязательном порядке происходит через визит в ТЦК. Но если смена адреса регистрации происходит в пределах одного населенного пункта, в ТЦК идти не нужно. ЦПАУ сообщит эту информацию самостоятельно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Прописка и государственная регистрация

Государственная регистрация в свое время заменила институт прописки в украинском законодательстве. Но это было не обычное переименование.

Прописка советского образца была обязательной, при этом прописанные по тому или иному адресу граждане могли претендовать на часть жилого помещения (квартиры, дома). Государственная регистрация взамен является лишь информированием государства со стороны граждан о пребывании по тому или иному адресу.

К юристам обратился гражданин, который планирует изменить место государственной регистрации. Он отметил, что новое место регистрации находится в том же населенном пункте, что и предыдущее.

Читайте также:

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему во время этого процесса посещать территориальный центр комплектования. По словам юристов, в такой ситуации, которую описал мужчина, это необязательно.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что нужно сделать гражданину, меняя место госрегистрации в пределах населенного пункта: "Уведомить ТЦК об изменении адреса регистрации Вы можете путем внесения изменений в "Резерв+". Или отправьте в адрес ТЦК заказное письмо с заявлением и Выпиской о Вашем зарегистрированном месте жительства".

Кроме того, добавил Дерий, об изменении адреса регистрации в ТЦК сообщат и без участия гражданина. Юрист объяснил, как это происходит: "ЦНАП сам должен сообщить в ТЦК об изменении Вашего адреса".

Главное, чтобы гражданин состоял на учете в том же самом районе, где расположен ТЦК. Если это условие соблюдено, то препятствий в государственной регистрации гражданина не должно быть.

Военнослужащий ВСУ имеет право зарегистрироваться на основании записи о призыве в военно-учетном документе. Для этого он должен предоставить пакет соответствующих документов, в частности, паспорт, ВОД и документы права собственности на жилье.