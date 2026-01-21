Зміна відстрочки - коли треба подавати документи в ТЦК, до чи після завершення першої

Подача документів у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має оформлену відстрочку від мобілізації з однієї причини і планує оформити з іншої, йому потрібно подати заяву на нову відстрочку за кілька днів до завершення попередньої. Тоді його не встигнуть мобілізувати до надання нової відстрочки від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Коли подавати заяву на нову відстрочку

Відстрочка від мобілізації надається з різних причин. Так, право на відстрочку на час навчання мають студенти українських вишів. Крім того, відстрочка від мобілізації оформлюється для вчителів вітчизняних шкіл.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку на навчання до 31 січня 2026 року. Також цей чоловік працює у школі вчителем і теж має право на відстрочку.

Громадянин поцікавився, коли йому варто подавати документи на відстрочку за новою підставою.

"Ви можете 30 січня 2026 року звернутись до ЦНАП та подати довідку закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці", — пояснив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Додатково можна надати, підкреслив юрист, витяг з наказу про працевлаштування учителем.

Чи можуть мобілізувати під час розгляду заяви

Дерій розповів про подальший процес і ризик мобілізації для такого громадянина.

"Адміністратор ЦНАП повинен видати вам опис вхідних документів", — наголосив юрист.

Владислав Дерій додав, що на час розгляду заяви про відстрочку (а це займає до 15 днів) та після її оформлення до громадянина не мають права вчиняти мобілізаційні заходи.

"Відомості про оформлену відстрочку надійдуть до застосунку "Резерв+", — резюмував правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо скасувати відстрочку від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи скасує ТЦК відстрочку для того, аби громадянин оформив бронювання.