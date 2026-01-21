Видео
Україна
Видео

Изменение одной отсрочки на другую — когда подавать документы

Дата публикации 21 января 2026 00:30
Изменение отсрочки - когда надо подавать документы в ТЦК, до или после завершения первой
Подача документов в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если военнообязанный гражданин имеет оформленную отсрочку от мобилизации по одной причине и планирует оформить по другой, ему нужно подать заявление на новую отсрочку за несколько дней до завершения предыдущей. Тогда его не успеют мобилизовать до предоставления новой отсрочки от мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Когда подавать заявление на новую отсрочку

Отсрочка от мобилизации предоставляется по разным причинам. Так, право на отсрочку на время обучения имеют студенты украинских вузов. Кроме того, отсрочка от мобилизации оформляется для учителей отечественных школ.

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку на обучение до 31 января 2026 года. Также этот человек работает в школе учителем и тоже имеет право на отсрочку.

Гражданин поинтересовался, когда ему стоит подавать документы на отсрочку по новому основанию.

"Вы можете 30 января 2026 года обратиться в ЦПАУ и подать справку учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда", — пояснил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Дополнительно можно предоставить, подчеркнул юрист, выписку из приказа о трудоустройстве учителем.

Могут ли мобилизовать во время рассмотрения заявления

Дерий рассказал о дальнейшем процессе и риске мобилизации для такого гражданина.

"Администратор ЦПАУ должен выдать вам описание входящих документов", — подчеркнул юрист.

Владислав Дерий добавил, что на время рассмотрения заявления об отсрочке (а это занимает до 15 дней) и после ее оформления к гражданину не имеют права совершать мобилизационные мероприятия.

"Сведения об оформленной отсрочке поступят в приложение "Резерв+", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли отменить отсрочку от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, отменит ли ТЦК отсрочку для того, чтобы гражданин оформил бронирование.

