Зміни в Резерв+ до Нового року 2025 - що нового

Офіційний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Ті військовозобов’язані громадяни України, у яких в "Резерв+" не відображаються чи некоректно відображаються якісь військово-облікові дані, повинні змінити їх на правильні. Для цього потрібно подати запит до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Неточні дані в "Резерв+"

У частини військовозобов’язаних громадян, які оформили відстрочку від мобілізації чи мають бронювання на своїх підприємствах, ця інформація не відображається у електронній версії військово-облікового документу — мобільному застосунку "Резерв+".

Для того, аби відновити точність інформації про військовозобов’язаного чи додати якісь інші дані, існує варіант, про який розповіли юристи.

Як змінити дані в "Резерв+"

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як вносяться зміни у профіль військовозобов’язаного в "Резерв+".

"Змінити дані в "Резерв+" можна за допомогою подання запиту до ТЦК, де ви стоїте на обліку", — відповів юрист громадянину, який звернувся до нього з таким питанням.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" в "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про можливі проблеми військовозобов’язаних, у яких в "Резерв+" не вказане військове звання.