Зміни в Резерв+ до Нового року 2025 - що нового

Зміна даних в "Резерв+" — як це зробити в грудні
Ті військовозобов’язані громадяни України, у яких в "Резерв+" не відображаються чи некоректно відображаються якісь військово-облікові дані, повинні змінити їх на правильні. Для цього потрібно подати запит до ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Неточні дані в "Резерв+"
У частини військовозобов’язаних громадян, які оформили відстрочку від мобілізації чи мають бронювання на своїх підприємствах, ця інформація не відображається у електронній версії військово-облікового документу — мобільному застосунку "Резерв+".
Для того, аби відновити точність інформації про військовозобов’язаного чи додати якісь інші дані, існує варіант, про який розповіли юристи.
Як змінити дані в "Резерв+"
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як вносяться зміни у профіль військовозобов’язаного в "Резерв+".
"Змінити дані в "Резерв+" можна за допомогою подання запиту до ТЦК, де ви стоїте на обліку", — відповів юрист громадянину, який звернувся до нього з таким питанням.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" в "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про можливі проблеми військовозобов’язаних, у яких в "Резерв+" не вказане військове звання.
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