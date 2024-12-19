Изменения в Резерв+ к Новому году 2025 - что нового

Официальное приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Те военнообязанные граждане Украины, у которых в "Резерв+" не отображаются или некорректно отображаются какие-либо военно-учетные данные, должны сменить их на правильные. Для этого нужно подать запрос в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Неточные данные в "Резерв+"

У части военнообязанных граждан, оформивших отсрочку от мобилизации или имеющих бронирование на своих предприятиях, эта информация не отображается в электронной версии военно-учетного документа — мобильном приложении "Резерв+".

Для того чтобы восстановить точность информации о военнообязанном или добавить какие-либо другие данные, существует вариант, о котором рассказали юристы.

Как изменить данные в "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как вносятся изменения в профиль военнообязанного в "Резерв+".

"Изменить данные в "Резерв+" можно с помощью подачи запроса в ТЦК, где вы стоите на учете", — ответил юрист обратившемуся к нему гражданину с таким вопросом.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о возможных проблемах военнообязанных, у которых в "Резерв+" не указано воинское звание.