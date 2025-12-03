Відео
Головна ТЦК Зйомка роботи ТЦК не заборонена — як себе захистити

Зйомка роботи ТЦК не заборонена — як себе захистити

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 06:02
Чи можна знімати працівника ТЦК на телефон - що каже закон
Робота працівників ТЦК. Фото: vinnitsa.infо

Роботу працівників ТЦК можна знімати на телефон і навіть публікувати в соцмережах, але є певні умови. Під час війни це може нашкодити державі, тому існують правила щодо збору та розповсюдження такого роду фото та відео матеріалів. 

Як бути обережним, щоб скористатися своїм правом але не порушити закон Новини.LIVE розповів адвокат Олександр Дубовий. 

Читайте також:

Коли зйомка працівників ТЦК законна

"Ви маєте право знімати працівників ТЦК у громадських місцях (на вулиці, в громадському транспорті, торгових центрах, вокзалах тощо), оскільки вони є посадовими особами органу державної влади, які виконують свої службові обов'язки. І на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона зйомки фізичної особи без її згоди", — сказав адвокат. 

Він апелює до рішення Конституційного Суду України  No 2-рп/2012 від 20.01.2012. У цьому вказано, що публічний характер роботи певних органів влади та їх посадових осіб вимагає оприлюдненню деякої інформації. Це сприяє формуванню громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві.

Відповідальність за зйомку працівників ТЦК 

Якщо ваші дії заважають виконанню службових обов'язків представниками ТЦК або ви знімаєте та поширюєте інформацію про місцезнаходження та переміщення нарядів ТЦК у соцмережах, то це може бути розцінено як перешкоджання законній діяльності ЗСУ згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України. 

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

"Наразі судова практика вже містить ряд винесених вироків за подібні дії. Також заборонено знімати військові або режимні об'єкти", — додав адвокат. 

Він підсумував, що зйомка працівників ТЦК у громадських місцях законна, якщо вона не заважає їхній роботі. Однак, кримінальна відповідальність може настати, якщо ви перешкоджаєте виконанню службових обов'язків працівниками ТЦК або поширюєте інформацію (наприклад, дислокацію нарядів) у соцмережах.





Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
