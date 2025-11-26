Незаконне утримання у ТЦК — як діяти і коли суд зобов’язаний звільнити людину

Чоловіка силоміць ведуть до автівки. Фото: кадр з відео

На час дії воєнного стану усі військовозобов'язані громадяни України мають оновлювати свої дані та виконувати правила військового обліку. Проте, трапляються випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть силоміць затримати навіть тих, хто оновив свої військово-облікові дані. За таких обставин дії поліції та працівників територіального центру є незаконними.

Про це заявив юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Чи мають право поліцейські затримувати людину та доставляти її до ТЦК

За словами фахівця, без оголошення розшуку та фіксації порушень військового обліку правоохоронці не мають правових підстав ані затримувати людину, ані доставляти її до ТЦК. Натомість такі дії можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі або викрадення — стаття 146 Кримінального кодексу України, а також як перевищення влади військовою службовою особою (стаття 426-1 ККУ).

Що робити, якщо людину силою доставили до ТЦК, але у неї все гаразд з документами

Юрист рекомендує негайно звернутися до адвоката, який зможе оперативно прибути до ТЦК і добиватися звільнення громадянина. Паралельно необхідно інформувати Генеральну прокуратуру, Державне бюро розслідувань та Національну поліцію про факт незаконного утримання.

Також родичам радять терміново подати скаргу до районного суду за місцем розташування ТЦК. Слідчий суддя зобов’язаний перевірити законність утримання людини, встановити, чи існують законні підстави для позбавлення її свободи, і за відсутності таких негайно звільнити.

Фахівець посилається на статтю 206 Кримінального процесуального кодексу, яка зобов’язує слідчого суддю реагувати на будь-які повідомлення про незаконне утримання особи під вартою. У разі встановлення порушень суд має право зобов’язати органи влади доставити людину до суду й ухвалити рішення про її звільнення.

Юрист також застерігає: якщо особу силоміць утримують у ТЦК і змушують проходити ВЛК, існує ризик визнання її придатною, що може призвести до фактичної незаконної мобілізації. Саме тому важливо не зволікати та одразу звертатися до правоохоронних органів, адвоката й слідчого судді.

Нагадаємо, адвокатка дала пораду, як шукати людину, яку забрали працівники ТЦК і з нею зник зв'язок.

Також читайте, чи мають право роздавати повістки працівники ТЦК у цивільному одязі.