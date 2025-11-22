Відео
Україна
Працівники ТЦК без форми — чи можуть здійснювати оповіщення

Дата публікації: 22 листопада 2025 04:30
Оновлено: 06:35
Чи можуть працівники ТЦК та СП здійснювати оповіщення в цивільному одязі
Працівник ТЦК та СП вручає чоловіку повістку. Фото ілюстративне: glavcom.ua

Здійснювати оповіщення населення можуть лише чинні військовослужбовці. Під час виконання обов'язків вони перебувають у військовій формі з відповідними знаками розрізнення.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Читайте також:

Хто ще може брати участь в оповіщенні 

До складу груп оповіщення можуть входити представники Національної поліції, СБУ та ДПСУ. В усіх них є посвідчення встановленого зразка. 

Також у військкоматі нагадали, що від 1 вересня всі групи оповіщення зобов'язані працювати з бодікамерами. Записи з нагрудних камер упродовж 30 днів зберігають у захищеному сервісі. Видаляти або змінювати їх не можна. У подальшому такі матеріали можуть стати у пригоді під час розгляду конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, траплялися інциденти, коли громадян мобілізували примусово: шляхом так званої бусифікації. Адвокат Юлія Антонюк пояснила, що в таких ситуаціях робити родичам затриманого і як довести протиправність дій працівників військкомату.

Раніше юрист Сергій Богун порадив, як діяти чоловікам, яких силоміць доставили до ТЦК та СП. Можна вимагати адвоката та звертатися до безоплатної правової допомоги.

Автор:
Автор:
Василь Горенко
