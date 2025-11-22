Чи можуть працівники ТЦК та СП здійснювати оповіщення в цивільному одязі

Працівник ТЦК та СП вручає чоловіку повістку. Фото ілюстративне: glavcom.ua

Здійснювати оповіщення населення можуть лише чинні військовослужбовці. Під час виконання обов'язків вони перебувають у військовій формі з відповідними знаками розрізнення.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Хто ще може брати участь в оповіщенні

До складу груп оповіщення можуть входити представники Національної поліції, СБУ та ДПСУ. В усіх них є посвідчення встановленого зразка.

Також у військкоматі нагадали, що від 1 вересня всі групи оповіщення зобов'язані працювати з бодікамерами. Записи з нагрудних камер упродовж 30 днів зберігають у захищеному сервісі. Видаляти або змінювати їх не можна. У подальшому такі матеріали можуть стати у пригоді під час розгляду конфліктних ситуацій.

