Работники ТЦК без формы — могут ли осуществлять оповещение

Дата публикации 22 ноября 2025 04:30
обновлено: 06:35
Могут ли работники ТЦК и СП осуществлять оповещение в гражданской одежде
Работник ТЦК и СП вручает мужчине повестку. Фото иллюстративное: glavcom.ua

Осуществлять оповещение населения могут только действующие военнослужащие. Во время выполнения обязанностей они находятся в военной форме с соответствующими знаками различия.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

Кто еще может участвовать в оповещении

В состав групп оповещения могут входить представители Национальной полиции, СБУ и ГПСУ. У всех них есть удостоверение установленного образца.

Также в военкомате напомнили, что с 1 сентября все группы оповещения обязаны работать с бодикамерами. Записи с нагрудных камер в течение 30 дней хранят в защищенном сервисе. Удалять или изменять их нельзя. В дальнейшем такие материалы могут пригодиться при рассмотрении конфликтных ситуаций.

Напомним, случались инциденты, когда граждан мобилизовали принудительно: путем так называемой бусификации. Адвокат Юлия Антонюк объяснила, что в таких ситуациях делать родственникам задержанного и как доказать противоправность действий работников военкомата.

Ранее юрист Сергей Богун посоветовал, как действовать мужчинам, которых силой доставили в ТЦК и СП. Можно требовать адвоката и обращаться к бесплатной правовой помощи.

