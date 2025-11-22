Видео
Україна
Видео

Мужчину силой привезли в ТЦК — юрист назвал пошаговые действия

Мужчину силой привезли в ТЦК — юрист назвал пошаговые действия

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 00:30
обновлено: 10:52
Что делать, если полиция силой задержала и доставила в ТЦК — советы юриста
Работники ТЦК запихивают мужчину в бус. Фото: кадр из видео

В сети начали появляться жалобы мужчин, которых полиция задерживает на улице и силой доставляет в территориальные центры комплектования, даже если они уже обновили данные в "Резерв+" и не имеют никаких нарушений. Такие действия могут быть незаконными, а человек имеет право не только фиксировать нарушения, но и требовать вмешательства правоохранителей.

Об этом сообщил юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Является ли законной насильственная доставка в ТЦК человека

Специалист отмечает, что если данные воинского учета обновлены и лицо не имеет невыполненных обязанностей перед ТЦК, то силовая доставка и тем более содержание внутри центра противоречат закону. Именно поэтому он советует действовать системно и сразу фиксировать факт принудительного содержания.

Что не стоит делать в ТЦК, если человека доставили силой

Прежде всего, человек не должен отдавать телефон и должен сообщить близким о местонахождении, ведь это может стать критически важным в случае дальнейших юридических действий.

Юрист рекомендует сразу звонить на 102, даже если доставку осуществляли именно полицейские, ведь каждый гражданин имеет право вызвать наряд для фиксации нарушения в отношении себя. В сообщении следует указать, что лицо незаконно удерживают в ТЦК, что оно обновило данные и что действия служащих могут содержать признаки незаконного лишения свободы.

Еще один совет юриста - никаких документов не подписывать в спешке и без чтения. По словам юриста, ТЦК часто пытаются получить подпись под согласием прохождения ВВК или вручить повестку "на завтра", используя психологическое давление.

В случае принуждения стоит прямо указать на документе: "Не согласен. Подписано под принуждением. Меня удерживают силой". Также необходимо требовать составления протокола административного задержания — без него держать человека более трех часов незаконно.

Отдельно он отмечает, что быстрое прохождение ВВК не соответствует процедуре. Лицо имеет право настаивать на прохождении комиссии в надлежащих условиях с возможностью предоставить медицинские документы и пройти профильных врачей. Для этого можно подать письменное заявление на имя руководителя ТЦК с просьбой провести ВВК законным способом.

Можно ли требовать в ТЦК адвоката

Юрист напоминает, что согласно ст. 59 Конституции, гражданин имеет право требовать адвоката. До его прибытия он может молчать и не подписывать ни одного документа. По возможности также стоит звонить на горячие линии Минобороны, омбудсмена или системы бесплатной правовой помощи.

Специалист отмечает, что иногда причиной задержания может быть техническая ошибка в базе "Оберіг", когда человека ошибочно отображают как находящегося "в розыске".

В таком случае ТЦК должны снять статус и вручить повестку на другую дату, однако центры часто пытаются оформить мобилизацию сразу. Именно поэтому, подчеркивает юрист, главная задача в таких случаях — не допустить оформления "одним днем" и настаивать на соблюдении процедуры.

Напомним, юристы объяснили, могут ли работники ТЦК носить гражданскую одежду и кто имеет право вручать повестки.

Также бывают случаи, когда человеку старше 65 лет может прийти повестка. Как правильно обжаловать повестку, если человек достиг предельного возраста.

полиция мобилизация ВВК ТЦК и СП юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
