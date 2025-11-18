Юрист объяснила, как должны действовать представители ТЦК — могут ли насильно забирать граждан

Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Кадр из видео

В сети активно обсуждаются случаи, когда представители ТЦК и СП вручают повестки в гражданской одежде. Это вызывает сомнения у граждан относительно правомерности таких действий.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua объяснила, кто входит в состав групп оповещения и какие документы должны подтверждать полномочия представителей ТЦК.

Кто входит в группу оповещения ТЦК

Адвокат напомнила, что согласно Постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) №560, в состав групп оповещения могут включаться представители различных структур:

районных и городских госадминистраций (военных администраций);

исполнительных органов местных советов;

представители ТЦК и СП;

полицейские.

Кроме того, во время оповещения жителей многоквартирных домов в состав групп могут включаться и гражданские лица: руководитель (председатель правления) ОСМД, а также представители работодателя или учебных заведений.

Военная форма - обязанность для ТЦК

Марина Бекало подчеркнула, что ТЦК и СП являются органами военного управления, и их штатные должности комплектуются военнослужащими Вооруженных Сил.

"Из состава групп оповещения, если должностное лицо является военнослужащим ТЦК и СП, то такое лицо обязано носить военную форму согласно статье 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"", — пояснила адвокат.

Военнослужащие ТЦК носят общую военную форму ВСУ с соответствующими знаками различия.

"Если в группу оповещения входят гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они конечно находятся в гражданской одежде", — отметила Марина Бекало.

А вот относительно "фирменных" авто ТЦК, то закон не обязывает представителей ТЦК ездить на специальных авто. В законе нет четкого указания на это.

"Однако, очень важный момент, что ТЦК не имеют законных полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК — на служебном авто или гражданском, вообще не имеют законных полномочий осуществлять административные задержания и другое влияние", — пояснила Марина Бекало.

Такие полномочия принадлежат исключительно полиции, с соблюдением процедуры (составление протокола административного задержания) и при условии наличия оснований (отказа от получения повестки, наличия сведений о розыске лица, совершения других правонарушений).

Какие документы должны предъявить представители ТЦК

Адвокат отметила, что при вручении повесток уполномоченное лицо группы оповещения обязано не только сообщить о цели остановки или общения, но и по требованию гражданина предъявить полный перечень документов.

"По требованию гражданина представитель ТЦК обязан показывать удостоверение офицера, служебное удостоверение и служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое заверяется руководителем соответствующего органа или учреждения и скрепляется гербовой печатью", — подытожила она.

