Україна
Популярные запросы

Форма, повестки и полномочия — могут ли ТЦК носить гражданское

Форма, повестки и полномочия — могут ли ТЦК носить гражданское

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 04:30
обновлено: 23:01
Юрист объяснила, как должны действовать представители ТЦК — могут ли насильно забирать граждан
Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Кадр из видео

В сети активно обсуждаются случаи, когда представители ТЦК и СП вручают повестки в гражданской одежде. Это вызывает сомнения у граждан относительно правомерности таких действий.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua объяснила, кто входит в состав групп оповещения и какие документы должны подтверждать полномочия представителей ТЦК.

Читайте также:

Кто входит в группу оповещения ТЦК

Адвокат напомнила, что согласно Постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) №560, в состав групп оповещения могут включаться представители различных структур:

  • районных и городских госадминистраций (военных администраций);
  • исполнительных органов местных советов;
  • представители ТЦК и СП;
  • полицейские.

Кроме того, во время оповещения жителей многоквартирных домов в состав групп могут включаться и гражданские лица: руководитель (председатель правления) ОСМД, а также представители работодателя или учебных заведений.

Военная форма - обязанность для ТЦК

Марина Бекало подчеркнула, что ТЦК и СП являются органами военного управления, и их штатные должности комплектуются военнослужащими Вооруженных Сил.

"Из состава групп оповещения, если должностное лицо является военнослужащим ТЦК и СП, то такое лицо обязано носить военную форму согласно статье 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"", — пояснила адвокат.

Военнослужащие ТЦК носят общую военную форму ВСУ с соответствующими знаками различия.

"Если в группу оповещения входят гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они конечно находятся в гражданской одежде", — отметила Марина Бекало.

А вот относительно "фирменных" авто ТЦК, то закон не обязывает представителей ТЦК ездить на специальных авто. В законе нет четкого указания на это.

"Однако, очень важный момент, что ТЦК не имеют законных полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК — на служебном авто или гражданском, вообще не имеют законных полномочий осуществлять административные задержания и другое влияние", — пояснила Марина Бекало.

Такие полномочия принадлежат исключительно полиции, с соблюдением процедуры (составление протокола административного задержания) и при условии наличия оснований (отказа от получения повестки, наличия сведений о розыске лица, совершения других правонарушений).

Какие документы должны предъявить представители ТЦК

Адвокат отметила, что при вручении повесток уполномоченное лицо группы оповещения обязано не только сообщить о цели остановки или общения, но и по требованию гражданина предъявить полный перечень документов.

"По требованию гражданина представитель ТЦК обязан показывать удостоверение офицера, служебное удостоверение и служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое заверяется руководителем соответствующего органа или учреждения и скрепляется гербовой печатью", — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Полтавском ТЦК вручение повесток считают неэффективным методом. Граждане на них часто не реагируют.

Также юристы объяснили, могут ли моряки моложе 25 лет выезжать за границу на работу.

военный учет повестки ТЦК и СП юристы бусификация
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
