Юрист объяснила, как должны действовать представители ТЦК — могут ли насильно забирать граждан

Форма, повестки и полномочия — могут ли ТЦК носить гражданское
В сети активно обсуждаются случаи, когда представители ТЦК и СП вручают повестки в гражданской одежде. Это вызывает сомнения у граждан относительно правомерности таких действий.
Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua объяснила, кто входит в состав групп оповещения и какие документы должны подтверждать полномочия представителей ТЦК.
Кто входит в группу оповещения ТЦК
Адвокат напомнила, что согласно Постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) №560, в состав групп оповещения могут включаться представители различных структур:
- районных и городских госадминистраций (военных администраций);
- исполнительных органов местных советов;
- представители ТЦК и СП;
- полицейские.
Кроме того, во время оповещения жителей многоквартирных домов в состав групп могут включаться и гражданские лица: руководитель (председатель правления) ОСМД, а также представители работодателя или учебных заведений.
Военная форма - обязанность для ТЦК
Марина Бекало подчеркнула, что ТЦК и СП являются органами военного управления, и их штатные должности комплектуются военнослужащими Вооруженных Сил.
"Из состава групп оповещения, если должностное лицо является военнослужащим ТЦК и СП, то такое лицо обязано носить военную форму согласно статье 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"", — пояснила адвокат.
Военнослужащие ТЦК носят общую военную форму ВСУ с соответствующими знаками различия.
"Если в группу оповещения входят гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они конечно находятся в гражданской одежде", — отметила Марина Бекало.
А вот относительно "фирменных" авто ТЦК, то закон не обязывает представителей ТЦК ездить на специальных авто. В законе нет четкого указания на это.
"Однако, очень важный момент, что ТЦК не имеют законных полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК — на служебном авто или гражданском, вообще не имеют законных полномочий осуществлять административные задержания и другое влияние", — пояснила Марина Бекало.
Такие полномочия принадлежат исключительно полиции, с соблюдением процедуры (составление протокола административного задержания) и при условии наличия оснований (отказа от получения повестки, наличия сведений о розыске лица, совершения других правонарушений).
Какие документы должны предъявить представители ТЦК
Адвокат отметила, что при вручении повесток уполномоченное лицо группы оповещения обязано не только сообщить о цели остановки или общения, но и по требованию гражданина предъявить полный перечень документов.
"По требованию гражданина представитель ТЦК обязан показывать удостоверение офицера, служебное удостоверение и служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое заверяется руководителем соответствующего органа или учреждения и скрепляется гербовой печатью", — подытожила она.
