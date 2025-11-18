Юрист пояснила, як мають діяти представники ТЦК — чи можуть насильно забирати громадян

Виписування повістки. Ілюстративне фото: Кадр з відео

У мережі активно обговорюються випадки, коли представники ТЦК та СП вручають повістки у цивільному одязі. Це викликає сумніви у громадян щодо правомірності таких дій.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua пояснила, хто входить до складу груп оповіщення і які документи мають підтверджувати повноваження представників ТЦК.

Хто входить до групи оповіщення ТЦК

Адвокатка нагадала, що згідно з Постановою Кабінету міністрів України (КМУ) №560, до складу груп оповіщення можуть включатися представники різних структур:

районних та міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

виконавчих органів місцевих рад;

представники ТЦК та СП;

поліціянти.

Крім того, під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до складу груп можуть включатися і цивільні особи: керівник (голова правління) ОСББ, а також представники роботодавця або закладів освіти.

Військова форма — обов’язок для ТЦК

Марина Бекало підкреслила, що ТЦК та СП є органами військового управління, і їхні штатні посади комплектуються військовослужбовцями Збройних Сил.

"Зі складу груп оповіщення, якщо посадова особа є військовослужбовцем ТЦК та СП, то така особа зобов’язана носити військову форму згідно зі статтею 7 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"", — пояснила адвокатка.

Військовослужбовці ТЦК носять загальну військову форму ЗСУ з відповідними знаками розрізнення.

"Якщо в групу оповіщення входять цивільні особи (голова ОСББ, представник роботодавця, закладу освіти чи виконкомів місцевих рад), то вони звісно перебувають в цивільному одязі", — зазначила Марина Бекало.

А от щодо "фірмових" авто ТЦК, то тут закон не зобов'язує представників ТЦК їздити на спеціальних авто. В законі немає чіткої вказівки на це.

"Проте, дуже важливий момент, що ТЦК не мають законних повноважень затримувати і доставляти громадян до ТЦК — на службовому авто чи цивільному, взагалі не мають законних повноважень здійснювати адміністративні затримання та інший вплив", — пояснила Марина Бекало.

Такі повноваження належать виключно поліції, із дотриманням процедури (складання протоколу адміністративного затримання) та за умови наявності підстав (відмови від отримання повістки, наявності відомостей про розшук особи, вчинення інших правопорушень).

Які документи мають пред’явити представники ТЦК

Адвокатка наголосила, що під час вручення повісток уповноважена особа групи оповіщення зобов’язана не лише повідомити про мету зупинки чи спілкування, але й на вимогу громадянина пред’явити повний перелік документів.

"На вимогу громадянина представник ТЦК зобов’язаний показувати посвідчення офіцера, службове посвідчення та службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, яке засвідчується керівником відповідного органу чи установи та скріплюється гербовою печаткою", — підсумувала вона.

