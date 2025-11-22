Що робити, якщо поліція силою затримала та доставила до ТЦК — поради юриста

Працівники ТЦК запихають чоловіка у бус. Фото: кадр з відео

У мережі почали з’являтися скарги чоловіків, яких поліція затримує на вулиці та силоміць доставляє до територіальних центрів комплектування, навіть якщо вони вже оновили дані у "Резерв+" і не мають жодних порушень. Такі дії можуть бути незаконними, а людина має право не лише фіксувати порушення, а й вимагати втручання правоохоронців.

Про це повідомив юрист Сергій Богун.

Чи є законною насильницька доставка до ТЦК людини

Фахівець зазначає, що якщо дані військового обліку оновлені та особа не має невиконаних обов’язків перед ТЦК, то силове доставлення і тим більше утримання всередині центру суперечать закону. Саме тому він радить діяти системно та одразу фіксувати факт примусового утримання.

Що не варто робити в ТЦК, якщо людину доставили силою

Перш за все, людина не повинна віддавати телефон і має повідомити близьких про місцеперебування, адже це може стати критично важливим у разі подальших юридичних дій.

Юрист рекомендує одразу телефонувати на 102, навіть якщо доставлення здійснювали саме поліцейські, адже кожен громадянин має право викликати наряд для фіксації порушення щодо себе. У повідомленні слід вказати, що особу незаконно утримують у ТЦК, що вона оновила дані й що дії службовців можуть містити ознаки незаконного позбавлення волі.

Ще одна порада юриста — жодних документів не підписувати поспіхом і без читання. За словами юриста, ТЦК часто намагаються отримати підпис під згодою проходження ВЛК або вручити повістку "на завтра", використовуючи психологічний тиск.

У разі примусу варто прямо зазначити на документі: "Не згоден. Підписано під примусом. Мене утримують силою". Також необхідно вимагати складання протоколу адміністративного затримання — без нього тримати людину понад три години незаконно.

Окремо він наголошує, що швидке проходження ВЛК не відповідає процедурі. Особа має право наполягати на проходженні комісії у належних умовах із можливістю надати медичні документи та пройти профільних лікарів. Для цього можна подати письмову заяву на ім’я керівника ТЦК з проханням провести ВЛК у законний спосіб.

Чи можна вимагати в ТЦК адвоката

Юрист нагадує, що згідно зі ст. 59 Конституції, громадянин має право вимагати адвоката. До його прибуття він може мовчати та не підписувати жодного документа. За можливості також варто телефонувати на гарячі лінії Міноборони, омбудсмана або системи безоплатної правової допомоги.

Фахівець зауважує, що інколи причиною затримання може бути технічна помилка в базі "Оберіг", коли людину помилково відображають як таку, що перебуває "в розшуку".

У такому разі ТЦК повинні зняти статус і вручити повістку на іншу дату, однак центри часто намагаються оформити мобілізацію одразу. Саме тому, підкреслює юрист, головне завдання в таких випадках — не допустити оформлення "одним днем" і наполягати на дотриманні процедури.

