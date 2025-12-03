Можно ли снимать работника ТЦК на телефон - что говорит закон

Работа работников ТЦК. Фото: vinnitsa.infо

Работу работников ТЦК можно снимать на телефон и даже публиковать в соцсетях, но есть определенные условия. Во время войны это может навредить государству, поэтому существуют правила по сбору и распространению такого рода фото и видео материалов.

Как быть осторожным, чтобы воспользоваться своим правом но не нарушить закон Новини.LIVE рассказал адвокат Александр Дубовой.

Когда съемка работников ТЦК законна

"Вы имеете право снимать работников ТЦК в общественных местах (на улице, в общественном транспорте, торговых центрах, вокзалах и т.д.), поскольку они являются должностными лицами органа государственной власти, которые выполняют свои служебные обязанности. И на них, как на представителей власти, не распространяется запрет съемки физического лица без его согласия", — сказал адвокат.

Он апеллирует к решению Конституционного Суда Украины No 2-рп/2012 от 20.01.2012. В этом указано, что публичный характер работы определенных органов власти и их должностных лиц требует обнародования некоторой информации. Это способствует формированию общественного мнения о доверии к власти и поддержке ее авторитета в обществе.

Ответственность за съемку работников ТЦК

Если ваши действия мешают выполнению служебных обязанностей представителями ТЦК или вы снимаете и распространяете информацию о местонахождении и перемещении нарядов ТЦК в соцсетях, то это может быть расценено как препятствование законной деятельности ВСУ согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы.

"Сейчас судебная практика уже содержит ряд вынесенных приговоров за подобные действия. Также запрещено снимать военные или режимные объекты", — добавил адвокат.

Он подытожил, что съемка работников ТЦК в общественных местах законна, если она не мешает их работе. Однако, уголовная ответственность может наступить, если вы препятствуете выполнению служебных обязанностей работниками ТЦК или распространяете информацию (например, дислокацию нарядов) в соцсетях.

