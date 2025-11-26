Як суд карає за постріл у представника ТЦК

Рішення суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Луцький міськрайонний суд оголосив вирок чоловікові, який стріляв у військовослужбовця, що охороняв приміщення Волинського обʼєднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисник утік із місця події, але його зафіксували камери відеоспостережння сусідніх будинків.

Про це йдеться у вироку суду від 17 листопада.

Реклама

Читайте також:

Чоловік пояснив, чому стріляв біля входу до ТЦК

Інцидент стався 27 серпня 2024 року після опівночі.

Постраждалий військовослужбовець отримав вогнепальні поранення лівої щоки, передпліччя та живота, що відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Стрільця затримали, взяли під варту та звинуватили в посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст.348 ККУ). Під час розгляду справи в суді обвинувачення перекваліфікували на хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст.296 ККУ).

Чоловік визнав свою провину. Свої дії він пояснив тим, що посварився з дружиною, яка сказала, що в разі мобілізації не чекатиме його з армії та одразу розлучиться.

Сім’я раніше проживала у Запоріжжі. Але після початку воєнних дій переїхала до Луцька. Там обвинувачений розпочав власний бізнес, на який витрачав багато часу, через що у нього погіршилися відносини із дружиною.

Крім того, 26 серпня 2024 року росіяни обстріляли Луцьк. Цього ж дня обвинувачений мав велике замовлення на роботі. Коли чоловік ішов у бік офісу, то поряд зупинився бус, з якого вийшли представники ТЦК та СП, і він від них втік.

Чоловік розповів, що на фоні проблем на роботі та конфлікту з ТЦК, він того дня вдома посварився з дружиною. Після того, як жінка заявила, що в разі мобілізації не чекатиме його з армії та одразу розлучиться, він утратив самоконтроль та вирішив піти "налякати" працівників ТЦК та СП.

Встановлено, що громадянин мав рушницю, тому, що займався спортивною стрільбою з дитинства. Того вечора вони дійсно посварилися, і чоловік почав збирати зброю і спорядження і кудись пішов, нічого не пояснюючи дружині.

Далі чоловік пояснив, що бачив біля входу до ТЦК і СП силуети двох людей. Він направив рушницю трішки лівіше, щоб не влучити в людину, а лише налякати. Після першого пострілу почув крик, відвів приціл рушниці ще лівіше і випустив ще близько 5-6 пострілів. Він каже, що не хотів заподіювати тілесні ушкодження працівникам ТЦК та СП.

Вирок суду. Фото: скриншот

Чоловіка засудили до 1,5 року позбавлення волі. Більше року він уже відбув в умовах попереднього увʼязнення, і цей час йому зараховується до строку відбуття покарання.

Суд врахував щире каяття, оскільки обвинувачений на засіданні визнав вину, вибачився перед потерпілим і сказав, що шкодує про скоєне. Крім того, було враховано збіг тяжких особистих обставин.

Нагадаємо, ми писали, як правильно діяти у випадку, якщо представники ТЦК силою доставляють чоловіків для оновлення даних.

Також повідомлялося, що робити, якщо отримав повістку у період, коли відкритий лікарняний.