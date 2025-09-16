Суд скасував чоловікові, який отримав повістку Укрпоштою, штраф за неявку до ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Косівський районний суд скасував постанову про накладення 17 тис. грн штрафу мешканцю Прикарпаття, який не з’явився за повісткою, надісланою "Укрпоштою". Чоловік каже, що не отримував та не підписував жодних документів.

Про це йдеться в постанові суду від 3 вересня.

Деталі справи

У постанові сказано, що прикарпатець дізнався про штраф лише під час візиту до ТЦК 16 червня. В "Укрпошті" підтвердили, що листоноша доставляла рекомендований лист із повісткою, однак повернула його через відсутність адресата вдома. При цьому доказів фактичного вручення чи належного інформування не надали.

Таким чином суд дійшов висновку, що чоловік не був належним чином оповіщений про виклик до ТЦК, тож підстав для накладання штрафу немає.

"Жодним чином не підтверджено, чи було відомо позивачеві про направлення такої повістки. Крім того, працівник поштового відділення мала можливість передати вказану повістку через близьких родичів чи через орган місцевого самоврядування. Видно, що працівник пошти поспішно зробила відмітку про відсутність адресата за місцем проживання та повернула повістку", — йдеться у рішенні суду.

Суддя скасувала постанову та закрила справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

