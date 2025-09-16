Видео
Главная ТЦК Житель Прикарпатья в суде отменил штраф за неявку в ТЦК

Житель Прикарпатья в суде отменил штраф за неявку в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:02
Суд отменил мужчине, получившему повестку Укрпочтой, штраф за неявку в ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Косовский районный суд отменил постановление о наложении 17 тыс. грн штрафа жителю Прикарпатья, который не явился по повестке, присланной "Укрпочтой". Мужчина говорит, что не получал и не подписывал никаких документов.

Об этом говорится в постановлении суда от 3 сентября.

Читайте также:

Детали дела

В постановлении сказано, что прикарпатец узнал о штрафе только во время визита в ТЦК 16 июня. В "Укрпочте" подтвердили, что почтальон доставляла заказное письмо с повесткой, однако вернула его из-за отсутствия адресата дома. При этом доказательств фактического вручения или надлежащего информирования не предоставили.

Таким образом суд пришел к выводу, что мужчина не был должным образом оповещен о вызове в ТЦК, поэтому оснований для наложения штрафа нет.

"Никоим образом не подтверждено, было ли известно истцу о направлении такой повестки. Кроме того, работник почтового отделения имела возможность передать указанную повестку через близких родственников или через орган местного самоуправления. Видно, что работник почты поспешно сделала отметку об отсутствии адресата по месту жительства и вернула повестку", — говорится в решении суда.

Судья отменила постановление и закрыла дело за отсутствием состава админправонарушения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ранее суд назначил реальный срок лишения свободы мужчине, который ранее получил условный срок за уклонение от мобилизации из-за религиозных убеждений.

Также мы писали, что житель Черниговщины совершил покушение на главу ОТГ, который принес ему повестку.

суд повестки ТЦК и СП Прикарпатье муж
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
