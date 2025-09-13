Видео
Главная ТЦК Повестка по почте от чужого ТЦК — что делать

Повестка по почте от чужого ТЦК — что делать

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 06:30
Повестки по почте от чужого ТЦК - стоит ли получать
В отделении почты. Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования, в котором гражданин когда-то состоял на воинском учете, не имеет права направлять повестку этому лицу. Если же это произошло, гражданину придется разбираться в ситуации с нынешним ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Повестка из ТЦК, где состоял на учете давным-давно

Территориальные центры комплектования занимаются процессом мобилизации, во время которого, в частности, присылают повестки военнообязанным гражданам.

К юристам обратился гражданин, который получил повестку по почте из ТЦК, в котором состоял на учете почти два десятилетия назад.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Вам нужно направить два письма", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист объяснил, куда именно надо отправить письма и что в них указать.

Два письма в два ТЦК

"Первое письмо — в ТЦК, в котором по состоянию на сейчас Вы фактически находитесь на учете, с просьбой внести данные в Реестр о постановке Вас на учет, поскольку это ошибка именно этого ТЦК", — отметил Айвазян.

Кроме того, нужно отправить письмо в тот территориальный центр комплектования, откуда поступила повестка.

"Второе письмо — в ТЦК, в котором Вы ранее состояли на учете с просьбой не вносить в Реестр данные о нарушении правил воинского учета и не подавать Вас в розыск, поскольку Вы уже не состоите на учете в этом ТЦК, а новый ТЦК просто не внес необходимые данные в Реестр", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, когда вручение повесток на блокпостах ТЦК является нарушением.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если вам вручают повестку в больнице.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
