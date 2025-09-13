Відео
Головна ТЦК Повістка поштою від чужого ТЦК — що робити

Повістка поштою від чужого ТЦК — що робити

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 06:30
Повістки поштою від чужого ТЦК - чи варто отримувати
У відділенні пошти. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування, в якому громадянин колись перебував на військовому обліку, не має права надсилати повістку цій особі. Якщо ж це сталося, громадянину доведеться розбиратися у ситуації із нинішнім ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Повістка з ТЦК, де перебував на обліку давним-давно

Територіальні центри комплектування займаються процесом мобілізації, під час якого, зокрема, надсилають повістки військовозобов’язаним громадянам.

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку поштою з ТЦК, в якому перебував на обліку майже два десятиліття тому.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Вам потрібно направити два листи", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист пояснив, куди саме треба надіслати листи і що в них зазначити.

Два листи до двох ТЦК

"Перший лист — до ТЦК, в якому станом на зараз Ви фактично перебуваєте на обліку із проханням внести дані до Реєстру щодо взяття Вас на облік, оскільки це помилка саме цього ТЦК", — зазначив Айвазян.

Крім того, потрібно надіслати лист до того територіального центру комплектування, звідки надійшла повістка.

"Другий лист — до ТЦК, у якому Ви раніше перебували на обліку, із проханням не вносити до Реєстру дані про порушення правил військового обліку та не подавати Вас у розшук, оскільки Ви вже не перебуваєте на обліку в цьому ТЦК, а новий ТЦК просто не вніс необхідні дані до Реєстру", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли вручення повісток на блокпостах ТЦК є порушенням.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо вам вручають повістку в лікарні.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
