Повістки поштою від чужого ТЦК - чи варто отримувати

Повістка поштою від чужого ТЦК — що робити
Територіальний центр комплектування, в якому громадянин колись перебував на військовому обліку, не має права надсилати повістку цій особі. Якщо ж це сталося, громадянину доведеться розбиратися у ситуації із нинішнім ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Повістка з ТЦК, де перебував на обліку давним-давно
Територіальні центри комплектування займаються процесом мобілізації, під час якого, зокрема, надсилають повістки військовозобов’язаним громадянам.
До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку поштою з ТЦК, в якому перебував на обліку майже два десятиліття тому.
Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.
"Вам потрібно направити два листи", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Юрист пояснив, куди саме треба надіслати листи і що в них зазначити.
Два листи до двох ТЦК
"Перший лист — до ТЦК, в якому станом на зараз Ви фактично перебуваєте на обліку із проханням внести дані до Реєстру щодо взяття Вас на облік, оскільки це помилка саме цього ТЦК", — зазначив Айвазян.
Крім того, потрібно надіслати лист до того територіального центру комплектування, звідки надійшла повістка.
"Другий лист — до ТЦК, у якому Ви раніше перебували на обліку, із проханням не вносити до Реєстру дані про порушення правил військового обліку та не подавати Вас у розшук, оскільки Ви вже не перебуваєте на обліку в цьому ТЦК, а новий ТЦК просто не вніс необхідні дані до Реєстру", — наголосив адвокат.
