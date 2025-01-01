Повістки від ТЦК — коли повістки на блокпостах є незаконними

Блокпост ТЦК для перевірки документів. Фото: zhzh.com.ua

Представники територіального центру комплектування можуть вручати повістки на блокпостах. Але якщо повістки просто заповнюються на блокпосту для будь-кого із зупинених військовозобов’язаних, то це незаконно.

Про це йдеться у матеріалі на сайті Liga Zakon.

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Вручення повістки на блокпосту

Оскільки законодавство на 100% не регулює питання місць вручення повісток, то представники ТЦК можуть вручати їх військовозобов’язаним на обладнаних на час воєнного стану блокпостах.

"Основна умова — встановлення особи, якій вручається така повістка, що здійснюється на підставі документів, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія тощо)", — йдеться у матеріалі.

Коли повістки на блокпосту незаконні

Втім, зазначають фахівці Liga Zakon, бувають випадки, коли вручення повісток на блокпосту є незаконним.

"Якщо, наприклад, черговий на блокпосту має порожні бланки з підписом начальника військкомату та печаткою і він просто заповнює їх — це порушення", — наголошується у матеріалі.

Громадянин у такій ситуації може фіксувати процес заповнення повістки на відео, а потім оскаржити її, склавши акт відмови.

Нагадаємо, ми раніше писали, у якому випадку вручення повістки в транспорті незаконне.

Додамо, ми повідомляли, чи можуть представники ТЦК вручати повістки уночі.