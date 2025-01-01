Повестки от ТЦК — когда повестки на блокпостах незаконны

Блокпост ТЦК для проверки документов. Фото: zhzh.com.ua

Представители территориального центра комплектования могут вручать повестки на блокпостах. Но если повестки просто заполняются на блокпосту для любого из остановленных военнообязанных, это незаконно.

Об этом говорится в материале на сайте Liga Zakon.

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Вручение повестки на блокпосту

Поскольку законодательство на 100% не регулирует вопрос мест вручения повесток, представители ТЦК могут вручать их военнообязанным на оборудованных на время военного положения блокпостах.

"Основное условие — установление лица, которому вручается повестка, которая осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение и т.п.)", — говорится в материале.

Когда повестки на блокпоста незаконны

Впрочем, отмечают специалисты Liga Zakon, бывают случаи, когда вручение повесток на блокпостах незаконно.

"Если, например, дежурный на блокпоста имеет пустые бланки с подписью начальника военкомата и печатью, и он просто заполняет их — это нарушение", — отмечается в материале.

Гражданин в такой ситуации может фиксировать процесс заполнения повестки на видео, а затем обжаловать ее, составив акт отказа.

Напомним, мы ранее писали, в каком случае вручение повестки в транспорте незаконно.

Добавим, мы сообщали, могут ли представители ТЦК вручать повестки ночью.