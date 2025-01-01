Повестки от ТЦК — когда повестки на блокпостах незаконны

Вручение повесток на блокпостах ТЦК — когда это нарушение
Представители территориального центра комплектования могут вручать повестки на блокпостах. Но если повестки просто заполняются на блокпосту для любого из остановленных военнообязанных, это незаконно.
Об этом говорится в материале на сайте Liga Zakon.
Вручение повестки на блокпосту
Поскольку законодательство на 100% не регулирует вопрос мест вручения повесток, представители ТЦК могут вручать их военнообязанным на оборудованных на время военного положения блокпостах.
"Основное условие — установление лица, которому вручается повестка, которая осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение и т.п.)", — говорится в материале.
Когда повестки на блокпоста незаконны
Впрочем, отмечают специалисты Liga Zakon, бывают случаи, когда вручение повесток на блокпостах незаконно.
"Если, например, дежурный на блокпоста имеет пустые бланки с подписью начальника военкомата и печатью, и он просто заполняет их — это нарушение", — отмечается в материале.
Гражданин в такой ситуации может фиксировать процесс заполнения повестки на видео, а затем обжаловать ее, составив акт отказа.
Напомним, мы ранее писали, в каком случае вручение повестки в транспорте незаконно.
Добавим, мы сообщали, могут ли представители ТЦК вручать повестки ночью.
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