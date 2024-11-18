Вручення повісток у траспорті - чи законні дії ТЦК

Вручення повісток водіям. Фото: з відкритих джерел

Вручення повісток в Україні відбувається як фізично при спілкуванні з військовозобовʼязаним, так і через пошту. Закон не передбачає окремо виділених місць, де можна, а де не можна вручати повістки, однак є правила щодо їх оформлення та вручення.

За яких умов повістка не матиме юридичних наслідків для чоловіка, Новини.LIVE пояснила адвокатка АО "Фомін і партнери" Юлія Степаненко.

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"Визначеного переліку місць, де може бути вручена повістка, закон не визначає. Це може відбутися будь-де: у громадському місці, на вулиці, в кафе чи ресторані, на робочому місці, за місцем проживання, на блокпості, а також у громадському транспорті", —зазначила адвокатка.

Проте при врученні повістки першочергово має бути встановлена особа, якій ця повістка вручається. Повноважень перевіряти документи та встановлювати осіб ТЦК не має. Таку функцію виконує поліція.

"Тому якщо у громадському транспорті представник ТЦК самостійно намагається перевірити ваші документи і вручити повістку, то такі його дії закону не відповідають і жодних юридичних наслідків для вас не породжують", — пояснила адвокатка.

Нагадаємо, існують певні правила для вручення повісток водіям.

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