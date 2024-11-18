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В каком случае вручение повестки в транспорте незаконное

18 ноября 2024 06:22
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Вручение повесток в транспорте - законны ли действия ТЦК
Вручение повесток водителям. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Вручение повесток в Украине происходит как физически при общении с военнообязанным, так и по почте. Закон не предусматривает отдельно выделенных мест, где можно, а где нельзя вручать повестки, однако есть правила их оформления и вручения.

В каких условиях повестка не будет иметь юридических последствий для мужчины, Новини.LIVE объяснила адвокат АО "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко.

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Вручение повесток в транспорте

"Определенного перечня мест, где может быть вручена повестка, закон не определяет. Это может произойти где угодно: в общественном месте, на улице, в кафе или ресторане, на рабочем месте, по месту жительства, на блокпосте, а также в общественном транспорте", — отметила адвокат.

Однако при вручении повестки в первую очередь должно быть установлено лицо, которому эта повестка вручается. Полномочий проверять документы и устанавливать личность у ТЦК нет. Такую функцию выполняет полиция.

"Поэтому если в общественном транспорте представитель ТЦК самостоятельно пытается проверить ваши документы и вручить повестку, то такие его действия закону не отвечают и никаких юридических последствий для вас не порождают", — объяснила адвокат.

Напомним, существуют определенные правила для вручения повесток водителям.

Также мы писали, можно ли не показывать документы работникам ТЦК. И что не стоит рассказывать работникам ТЦК, даже если это ваши знакомые.

мобилизация повестки ТЦК и СП юрист

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

05:05 Дождь с мокрым снегом и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

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