Вручение повесток в транспорте - законны ли действия ТЦК

Вручение повесток водителям. Фото: из открытых источников

Вручение повесток в Украине происходит как физически при общении с военнообязанным, так и по почте. Закон не предусматривает отдельно выделенных мест, где можно, а где нельзя вручать повестки, однако есть правила их оформления и вручения.

В каких условиях повестка не будет иметь юридических последствий для мужчины, Новини.LIVE объяснила адвокат АО "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко.

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"Определенного перечня мест, где может быть вручена повестка, закон не определяет. Это может произойти где угодно: в общественном месте, на улице, в кафе или ресторане, на рабочем месте, по месту жительства, на блокпосте, а также в общественном транспорте", — отметила адвокат.

Однако при вручении повестки в первую очередь должно быть установлено лицо, которому эта повестка вручается. Полномочий проверять документы и устанавливать личность у ТЦК нет. Такую функцию выполняет полиция.

"Поэтому если в общественном транспорте представитель ТЦК самостоятельно пытается проверить ваши документы и вручить повестку, то такие его действия закону не отвечают и никаких юридических последствий для вас не порождают", — объяснила адвокат.

Напомним, существуют определенные правила для вручения повесток водителям.

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