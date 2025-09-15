Видео
Главная ТЦК Покушение на главу ОТГ из-за повестки в ТЦК — оглашен приговор

Покушение на главу ОТГ из-за повестки в ТЦК — оглашен приговор

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:02
Черниговец получил семь лет тюрьмы за покушение на главу ОТГ, который принес повестку
Судья. Фото: depositphotos

Житель Черниговщины едва не убил голову одного из поселковых территориальных громад Черниговского района, который принес ему повестку с указанием обязанности явиться в ТЦК. Суд приговорил мужчину к семи годам заключения.

Читайте также:

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

скрін
Сообщение Черниговской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Покушение на главу ОТГ — что известно

"По публичному обвинению прокуроров Черниговской окружной прокуратуры признан виновным 50-летний черниговец в законченном покушении на умышленное убийство председателя одной из поселковых территориальных громад Черниговского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обвиняемый вместе с семьей выехал из города Чернигова к своей матери в одно из сел Черниговского района.

В апреле 2022 года в дом матери, где проживал мужчина, пришел председатель ОТГ, который принес ему повестку с указанием обязанности явиться в ТЦК и СП.

Суд установил, что обвиняемый нанес чиновнику удар прикладом ружья в голову, после чего направил ствол в грудь потерпевшего и произвел выстрел. Председатель ОТГ успел в момент выстрела отвести ствол ружья в правую сторону, в результате чего получил телесные повреждения в виде рваных ран лба, правой половины грудной клетки и правой руки.

Обвиняемый в суде виновность не признал. Однако, исследовав доказательства в уголовном производстве, суд пришел к выводу, что вина мужчины доказана полностью и подтверждается предоставленными прокурором доказательствами.

Напомним, ранее мы писали, что делать, если повестку отправил по почте чужой ТЦК.

Также сообщалось, что в Харьковской области судили мужчину из-за того, что он сломал нос офицеру ТЦК.

суд убийство покушение повестки ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
