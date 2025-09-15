Чернігівець отримав сім років в’язниці через замах на голову ОТГ, який приніс повістку

Суддя. Фото: depositphotos

Чернігівець ледь не вбив голову однієї з селищних територіальних громад Чернігівського району, який приніс йому повістку із зазначенням обов’язку з’явитись у ТЦК. Суд засудив чоловіка до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Допис Чернігівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Замах на голову ОТГ — що відомо

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської окружної прокуратури визнано винним 50-річного чернігівця у закінченому замаху на умисне вбивство голови однієї з селищних територіальних громад Чернігівського району", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України обвинувачений разом з родиною виїхав з міста Чернігова до своєї матері в одне з сіл Чернігівського району.

У квітні 2022 року до будинку матері, де проживав чоловік, прийшов голова ОТГ, який приніс йому повістку із зазначенням обов’язку з’явитись у ТЦК та СП.

Суд встановив, що обвинувачений завдав посадовцю удар прикладом рушниці в голову, після чого направив ствол груди потерпілого та здійснив постріл. Голова ОТГ встиг в момент пострілу відвести ствол рушниці в правий бік, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних ран лоба, правої половини грудної клітки та правої руки.

Обвинувачений в суді винуватість не визнав. Проте, дослідивши докази у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку, що провина чоловіка доведена повністю і підтверджується наданими прокурором доказами.

