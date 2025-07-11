Суд змусив ТЦК розглянути заяву на відстрочку на Львівщині

Житель Львівщини домігся визнання бездіяльності ТЦК у суді
У Львівській області суд став на бік військовозобов’язаного, який подав до суду через бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік, який здійснює постійний догляд за бабусею з інвалідністю I групи, надіслав у травні 2024 року заяву про надання відстрочки від мобілізації разом з пакетом документів. Проте у ТЦК ці документи, попри отримання, залишили без розгляду.
Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Чоловік виграв суд проти ТЦК
Заявник звернувся до суду з вимогою визнати бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язати установу виконати свої обов’язки, тобто розглянути подані документи. У судових матеріалах зазначено, що представник ТЦК не подав відкликання на позовну заяву та не надав пояснень щодо причин ігнорування звернення.
Після аналізу поданих доказів суддя дійшла висновку, що дії ТЦК є протиправною бездіяльністю. Суд зобов’язав військкомат розглянути надіслану заяву з урахуванням висновків суду. Водночас рішення ще не набуло чинності й може бути оскаржене в апеляційному порядку.
У подібних випадках, як зазначають правозахисники, ТЦК інколи вимагають особистої присутності заявника, ігноруючи поштові звернення, хоча така практика не має законного обґрунтування.
Нагадаємо, юрист пояснив, як діяти, якщо в ТЦК ігнорують наявні хронічні хвороби у військовозобов'язаного.
Також у Харкові судили чоловіка, який обіцяв підкупити хабарем працівників ТЦК, щоб змусити їх зняти з обліку іншого військовозобов'язаного.
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