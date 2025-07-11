Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Житель Львівщини домігся визнання бездіяльності ТЦК у суді

Житель Львівщини домігся визнання бездіяльності ТЦК у суді

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:02
Суд змусив ТЦК розглянути заяву на відстрочку на Львівщині
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області суд став на бік військовозобов’язаного, який подав до суду через бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік, який здійснює постійний догляд за бабусею з інвалідністю I групи, надіслав у травні 2024 року заяву про надання відстрочки від мобілізації разом з пакетом документів. Проте у ТЦК ці документи, попри отримання, залишили без розгляду.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Чоловік виграв суд проти ТЦК

Заявник звернувся до суду з вимогою визнати бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язати установу виконати свої обов’язки, тобто розглянути подані документи. У судових матеріалах зазначено, що представник ТЦК не подав відкликання на позовну заяву та не надав пояснень щодо причин ігнорування звернення.

Після аналізу поданих доказів суддя дійшла висновку, що дії ТЦК є протиправною бездіяльністю. Суд зобов’язав військкомат розглянути надіслану заяву з урахуванням висновків суду. Водночас рішення ще не набуло чинності й може бути оскаржене в апеляційному порядку.

У подібних випадках, як зазначають правозахисники, ТЦК інколи вимагають особистої присутності заявника, ігноруючи поштові звернення, хоча така практика не має законного обґрунтування.

Нагадаємо, юрист пояснив, як діяти, якщо в ТЦК ігнорують наявні хронічні хвороби у військовозобов'язаного. 

Також у Харкові судили чоловіка, який обіцяв підкупити хабарем працівників ТЦК, щоб змусити їх зняти з обліку іншого військовозобов'язаного. 

суд мобілізація відстрочка ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації