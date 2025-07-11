Суд змусив ТЦК розглянути заяву на відстрочку на Львівщині

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області суд став на бік військовозобов’язаного, який подав до суду через бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік, який здійснює постійний догляд за бабусею з інвалідністю I групи, надіслав у травні 2024 року заяву про надання відстрочки від мобілізації разом з пакетом документів. Проте у ТЦК ці документи, попри отримання, залишили без розгляду.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Заявник звернувся до суду з вимогою визнати бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язати установу виконати свої обов’язки, тобто розглянути подані документи. У судових матеріалах зазначено, що представник ТЦК не подав відкликання на позовну заяву та не надав пояснень щодо причин ігнорування звернення.

Після аналізу поданих доказів суддя дійшла висновку, що дії ТЦК є протиправною бездіяльністю. Суд зобов’язав військкомат розглянути надіслану заяву з урахуванням висновків суду. Водночас рішення ще не набуло чинності й може бути оскаржене в апеляційному порядку.

У подібних випадках, як зазначають правозахисники, ТЦК інколи вимагають особистої присутності заявника, ігноруючи поштові звернення, хоча така практика не має законного обґрунтування.

Нагадаємо, юрист пояснив, як діяти, якщо в ТЦК ігнорують наявні хронічні хвороби у військовозобов'язаного.

Також у Харкові судили чоловіка, який обіцяв підкупити хабарем працівників ТЦК, щоб змусити їх зняти з обліку іншого військовозобов'язаного.