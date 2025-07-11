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Головна ТЦК У ТЦК проігнорували хвороби — що робити

У ТЦК проігнорували хвороби — що робити

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 06:30
ТЦК ігнорує медичні діагнози - як оскаржити дії ТЦК
Громадянин на комісії в ТЦК. Фото: УНІАН

Якщо громадянин має хронічні хвороби, він має право надати на військово-лікарській комісії копії довідок про лікування та діагнози. Якщо ж у ТЦК ці довідки та діагноз, вказаний на них, проігнорують, то громадянин має право оскаржити рішення ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оригінали чи ксерокопії довідок

До юристів звернувся громадянин, який має хронічні захворювання.

Чоловік поцікавився, чи може він надати довідки на військово-лікарській комісії — і в якому вигляді це краще буде зробити.

"Зробіть ксерокопії та надайте їх профільному лікарю на ВЛК", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Скарга на ВЛК і ТЦК

Він також пояснив, на які кроки доведеться піти громадянину, якщо в територіальному центрі комплектування проігнорують усі довідки про його хвороби.

"Якщо діагнози не врахують, Ви маєте право оскаржити постанову ВЛК ТЦК", — запевнив Айвазян.

У будь-якому випадку, додав адвокат, остаточне рішення щодо придатності залишається за лікарями: "Діагноз встановлюється у закладах охорони здоров'я (установах) з використанням інструментальних методів обстеження".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, куди звертатися для скарги на територіальний центр комплектування.

хвороба ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані діагностика
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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