ТЦК ігнорує медичні діагнози - як оскаржити дії ТЦК

У ТЦК проігнорували хвороби — що робити
Якщо громадянин має хронічні хвороби, він має право надати на військово-лікарській комісії копії довідок про лікування та діагнози. Якщо ж у ТЦК ці довідки та діагноз, вказаний на них, проігнорують, то громадянин має право оскаржити рішення ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Оригінали чи ксерокопії довідок
До юристів звернувся громадянин, який має хронічні захворювання.
Чоловік поцікавився, чи може він надати довідки на військово-лікарській комісії — і в якому вигляді це краще буде зробити.
"Зробіть ксерокопії та надайте їх профільному лікарю на ВЛК", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Скарга на ВЛК і ТЦК
Він також пояснив, на які кроки доведеться піти громадянину, якщо в територіальному центрі комплектування проігнорують усі довідки про його хвороби.
"Якщо діагнози не врахують, Ви маєте право оскаржити постанову ВЛК ТЦК", — запевнив Айвазян.
У будь-якому випадку, додав адвокат, остаточне рішення щодо придатності залишається за лікарями: "Діагноз встановлюється у закладах охорони здоров'я (установах) з використанням інструментальних методів обстеження".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, куди звертатися для скарги на територіальний центр комплектування.
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