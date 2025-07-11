ТЦК игнорирует медицинские диагнозы - как обжаловать действия ТЦК

Гражданин на комиссии в ТЦК. Фото: УНІАН

Если гражданин имеет хронические болезни, он имеет право предоставить на военно-врачебной комиссии копии справок о лечении и диагнозы. Если же в ТЦК эти справки и диагноз, указанный на них, проигнорируют, то гражданин имеет право обжаловать решение ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Оригиналы или ксерокопии справок

К юристам обратился гражданин, который имеет хронические заболевания.

Мужчина поинтересовался, может ли он предоставить справки на военно-врачебной комиссии — и в каком виде это лучше будет сделать.

"Сделайте ксерокопии и предоставьте их профильному врачу на ВВК", — пояснил в ответе военнообязанному гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Жалоба на ВВК и ТЦК

Он также объяснил, на какие шаги придется пойти гражданину, если в территориальном центре комплектования проигнорируют все справки о его болезнях.

"Если диагнозы не учтут, Вы имеете право обжаловать постановление ВВК ТЦК", — заверил Айвазян.

В любом случае, добавил адвокат, окончательное решение о пригодности остается за врачами: "Диагноз устанавливается в учреждениях здравоохранения (учреждениях) с использованием инструментальных методов обследования".

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, куда обращаться для жалобы на территориальный центр комплектования.