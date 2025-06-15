Військово-лікарські комісії - з якими інтервалами треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія — коли треба з'являтися в ТЦК
Під час дії воєнного стану військово-лікарську комісію потрібно проходити кожного року. Але є категорії громадян, яким ВЛК не треба проходити.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Кому не треба проходити ВЛК
Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів як процесу військового обліку, так і мобілізації.
Військово-лікарську комісію (ВЛК) мають проходити усі військовозобов’язані громадяни, але є винятки.
"Поки діє бронювання ВЛК, проходити не потрібно", — пояснив юрист Владислав Дерій.
Також немає необхідності проходити військово-лікарську комісію, якщо у громадянина оформлена відстрочка.
Як часто громадянин має проходити ВЛК
Щодо того, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію, тут, як пояснив інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, ситуація відрізняється залежно від обставин.
"ВЛК потрібно проходити в умовах воєнного стану 1 раз на рік", — підкреслив Кирда.
А от у мирний час військово-лікарську комісію треба проходити раз на 5 років.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як може пройти військово-лікарську комісію військовослужбовець.
Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.
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