Військово-лікарські комісії - з якими інтервалами треба проходити ВЛК

Перевірка стану здоров’я під час ВЛК. Фото: news.blog.net.ua

Під час дії воєнного стану військово-лікарську комісію потрібно проходити кожного року. Але є категорії громадян, яким ВЛК не треба проходити.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Кому не треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів як процесу військового обліку, так і мобілізації.

Військово-лікарську комісію (ВЛК) мають проходити усі військовозобов’язані громадяни, але є винятки.

"Поки діє бронювання ВЛК, проходити не потрібно", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Також немає необхідності проходити військово-лікарську комісію, якщо у громадянина оформлена відстрочка.

Як часто громадянин має проходити ВЛК

Щодо того, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію, тут, як пояснив інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, ситуація відрізняється залежно від обставин.

"ВЛК потрібно проходити в умовах воєнного стану 1 раз на рік", — підкреслив Кирда.

А от у мирний час військово-лікарську комісію треба проходити раз на 5 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як може пройти військово-лікарську комісію військовослужбовець.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.