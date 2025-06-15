Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Військово-лікарська комісія — коли треба з'являтися в ТЦК

Військово-лікарська комісія — коли треба з'являтися в ТЦК

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 06:30
Військово-лікарські комісії - з якими інтервалами треба проходити ВЛК
Перевірка стану здоров’я під час ВЛК. Фото: news.blog.net.ua
Ключові моменти Кому не треба проходити ВЛК Як часто громадянин має проходити ВЛК

Під час дії воєнного стану військово-лікарську комісію потрібно проходити кожного року. Але є категорії громадян, яким ВЛК не треба проходити.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Кому не треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів як процесу військового обліку, так і мобілізації.

Військово-лікарську комісію (ВЛК) мають проходити усі військовозобов’язані громадяни, але є винятки.

"Поки діє бронювання ВЛК, проходити не потрібно", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Також немає необхідності проходити військово-лікарську комісію, якщо у громадянина оформлена відстрочка.

Як часто громадянин має проходити ВЛК

Щодо того, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію, тут, як пояснив інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, ситуація відрізняється залежно від обставин.

"ВЛК потрібно проходити в умовах воєнного стану 1 раз на рік", — підкреслив Кирда.

А от у мирний час військово-лікарську комісію треба проходити раз на 5 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як може пройти військово-лікарську комісію військовослужбовець.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.

воєнний стан бронювання відстрочка ВЛК військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації