Военно-врачебные комиссии - с какими интервалами надо проходить ВВК

Проверка состояния здоровья во время ВЛК. Фото: news.blog.net.ua

Во время действия военного положения военно-врачебную комиссию нужно проходить ежегодно. Но есть категории граждан, которым ВВК не надо проходить.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Кому не надо проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов как процесса воинского учета, так и мобилизации.

Военно-врачебную комиссию (ВВК) должны проходить все военнообязанные граждане, но есть исключения.

"Пока действует бронирование ВВК, проходить не нужно", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Также нет необходимости проходить военно-врачебную комиссию, если у гражданина оформлена отсрочка.

Как часто гражданин должен проходить ВВК

Относительно того, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию, здесь, как пояснил другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, ситуация отличается в зависимости от обстоятельств.

"ВВК нужно проходить в условиях военного положения 1 раз в год", — подчеркнул Кирда.

А вот в мирное время военно-врачебную комиссию надо проходить раз в 5 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, как может пройти военно-врачебную комиссию военнослужащий.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.