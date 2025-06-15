Военно-врачебные комиссии - с какими интервалами надо проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия — когда надо появляться в ТЦК
Во время действия военного положения военно-врачебную комиссию нужно проходить ежегодно. Но есть категории граждан, которым ВВК не надо проходить.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Кому не надо проходить ВВК
Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов как процесса воинского учета, так и мобилизации.
Военно-врачебную комиссию (ВВК) должны проходить все военнообязанные граждане, но есть исключения.
"Пока действует бронирование ВВК, проходить не нужно", — пояснил юрист Владислав Дерий.
Также нет необходимости проходить военно-врачебную комиссию, если у гражданина оформлена отсрочка.
Как часто гражданин должен проходить ВВК
Относительно того, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию, здесь, как пояснил другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, ситуация отличается в зависимости от обстоятельств.
"ВВК нужно проходить в условиях военного положения 1 раз в год", — подчеркнул Кирда.
А вот в мирное время военно-врачебную комиссию надо проходить раз в 5 лет.
Напомним, мы ранее писали о том, как может пройти военно-врачебную комиссию военнослужащий.
Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.
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