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Главная ТЦК Житель Львовщины добился признания бездействия ТЦК в суде

Житель Львовщины добился признания бездействия ТЦК в суде

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:02
Суд заставил ТЦК рассмотреть заявление на отсрочку на Львовщине
Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львовской области суд принял сторону военнообязанного, который подал в суд из-за бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина, который осуществляет постоянный уход за бабушкой с инвалидностью I группы, направил в мае 2024 года заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации вместе с пакетом документов. Однако в ТЦК эти документы, несмотря на получение, оставили без рассмотрения.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Заявитель обратился в суд с требованием признать бездействие ТЦК противоправной и обязать учреждение выполнить свои обязанности, то есть рассмотреть представленные документы. В судебных материалах указано, что представитель ТЦК не подал отзыв на исковое заявление и не предоставил объяснений о причинах игнорирования обращения.

После анализа представленных доказательств судья пришла к выводу, что действия ТЦК является противоправным бездействием. Суд обязал военкомат рассмотреть направленное заявление с учетом выводов суда. В то же время решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В подобных случаях, как отмечают правозащитники, ТЦК иногда требуют личного присутствия заявителя, игнорируя почтовые обращения, хотя такая практика не имеет законного обоснования.

Напомним, юрист объяснил, как действовать, если в ТЦК игнорируют имеющиеся хронические болезни у военнообязанного.

Также в Харькове судили мужчину, который обещал подкупить взяткой работников ТЦК, чтобы заставить их снять с учета другого военнообязанного.

суд мобилизация отсрочка ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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