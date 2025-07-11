Суд заставил ТЦК рассмотреть заявление на отсрочку на Львовщине

Житель Львовщины добился признания бездействия ТЦК в суде
Во Львовской области суд принял сторону военнообязанного, который подал в суд из-за бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина, который осуществляет постоянный уход за бабушкой с инвалидностью I группы, направил в мае 2024 года заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации вместе с пакетом документов. Однако в ТЦК эти документы, несмотря на получение, оставили без рассмотрения.
Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Мужчина выиграл суд против ТЦК
Заявитель обратился в суд с требованием признать бездействие ТЦК противоправной и обязать учреждение выполнить свои обязанности, то есть рассмотреть представленные документы. В судебных материалах указано, что представитель ТЦК не подал отзыв на исковое заявление и не предоставил объяснений о причинах игнорирования обращения.
После анализа представленных доказательств судья пришла к выводу, что действия ТЦК является противоправным бездействием. Суд обязал военкомат рассмотреть направленное заявление с учетом выводов суда. В то же время решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
В подобных случаях, как отмечают правозащитники, ТЦК иногда требуют личного присутствия заявителя, игнорируя почтовые обращения, хотя такая практика не имеет законного обоснования.
Напомним, юрист объяснил, как действовать, если в ТЦК игнорируют имеющиеся хронические болезни у военнообязанного.
Также в Харькове судили мужчину, который обещал подкупить взяткой работников ТЦК, чтобы заставить их снять с учета другого военнообязанного.
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