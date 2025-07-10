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Головна ТЦК Чоловік обіцяв "вирішити питання" у ТЦК за долари — суд покарав

Чоловік обіцяв "вирішити питання" у ТЦК за долари — суд покарав

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 10:02
Харків'янина судили за спробу купити відстрочку від ТЦК
Суд. Фото ілюстративне: Freepik

В Харкові Індустріальний районний суд визнав винним місцевого мешканця у намаганні підкупити посадовців обласного територіального центру комплектування з метою отримання відстрочки від мобілізації. За це чоловік має сплатити штраф у розмірі 408 тисяч гривень.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановило слідство, 28 квітня 2025 року до обвинуваченого звернувся військовозобов’язаний, який мав труднощі з уточненням персональних даних у ТЦК. Чоловік запропонував "допомогу" в обмін на 9 500 доларів США. Уже 30 квітня вони зустрілись у Харкові, де обвинувачений отримав зазначену суму готівкою.

Під час судового засідання підозрюваний визнав провину, щиро розкаявся та пояснив, що розуміє неправомірність своїх дій. Суд розцінив це як обставину, що пом’якшує відповідальність, і визнав доцільним призначити йому покарання у вигляді штрафу, а не позбавлення волі.

У вироку зазначено, що розмір штрафу визначений із урахуванням суми неправомірної вигоди, отриманої обвинуваченим. За курсом НБУ це понад 394 тисячі гривень. Остаточно суд встановив розмір штрафу на рівні 24 тисяч неоподатковуваних мінімумів, що становить 408 тисяч гривень.

Також суд скасував запобіжний захід у вигляді застави після набрання вироком законної сили та постановив повернути 242 240 гривень заставодавцю. Арешт із вилученого майна скасовано, а процесуальні витрати на проведення експертиз стягнуто з обвинуваченого на користь держави.

Нагадаємо, на Прикарпатті судили чоловіка, який через віросповідання не став виконувати наказ командира в бою.

А в Києві чоловік подав до суду на компанію, яка нарахувала йому 13 тисяч гривень боргу за електропостачання. 

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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