Харьковчанина судили за попытку купить отсрочку от ТЦК

Суд. Фото иллюстративное: Freepik

В Харькове Индустриальный районный суд признал виновным местного жителя в попытке подкупить должностных лиц областного территориального центра комплектования с целью получения отсрочки от мобилизации. За это мужчина должен заплатить штраф в размере 408 тысяч гривен.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установило следствие, 28 апреля 2025 года к обвиняемому обратился военнообязанный, который имел трудности с уточнением персональных данных в ТЦК. Мужчина предложил "помощь" в обмен на 9 500 долларов США. Уже 30 апреля они встретились в Харькове, где обвиняемый получил указанную сумму наличными.

Во время судебного заседания подозреваемый признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что понимает неправомерность своих действий. Суд расценил это как обстоятельство, смягчающее ответственность, и признал целесообразным назначить ему наказание в виде штрафа, а не лишения свободы.

В приговоре указано, что размер штрафа определен с учетом суммы неправомерной выгоды, полученной обвиняемым. По курсу НБУ это более 394 тысяч гривен. Окончательно суд установил размер штрафа на уровне 24 тысяч необлагаемых минимумов, что составляет 408 тысяч гривен.

Также суд отменил меру пресечения в виде залога после вступления приговора в законную силу и постановил вернуть 242 240 гривен залогодателю. Арест с изъятого имущества отменен, а процессуальные расходы на проведение экспертиз взысканы с обвиняемого в пользу государства.

Напомним, на Прикарпатье судили мужчину, который из-за вероисповедания не стал выполнять приказ командира в бою.

А в Киеве мужчина подал в суд на компанию, которая насчитала ему 13 тысяч гривен долга за электроснабжение.