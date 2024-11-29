Ігнорування повістки — суд виніс вирок мешканцю Київщини

Молоток судді. Фото: Pexels

На Київщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пройшов ВЛК та отримав дві повістки, але проігнорував їх.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Київщини пройшов ВЛК, його визначили придатним до військової служби під час мобілізації. Чоловікові вручили повістку на відправку, однак він її проігнорував.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повному обсязі. Він розкаявся та пояснив, що йому вручили повістку прибути до ТЦК, проте він не приїхав через страх. Потім йому вручили другу повістку, проте чоловік також проігнорував її.

Рішення суду

Як зазначають у рішенні суду, у чоловіка не було поважних причин неприбуття, відстрочки від призову він також не має. Суд вирішив визнати чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах військові частини не приймали мобілізованого чоловіка на службу через стан здоров’я. Третю повістку від ТЦК він уже вирішив ігнорувати. Чоловіка судили.

Киянин кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК та СП. Чоловікові повідомили про підозру.