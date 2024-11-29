Игнорирование повестки — суд вынес приговор жителю Киевщины

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел ВВК и получил две повестки, но проигнорировал их.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Киевщины прошел ВВК, его признали пригодным к военной службе во время мобилизации. Мужчине вручили повестку на отправку, однако он ее проигнорировал.

В судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного правонарушения признал в полном объеме. Он раскаялся и объяснил, что ему вручили повестку прибыть в ТЦК, однако он не приехал из страха. Затем ему вручили вторую повестку, однако мужчина тоже проигнорировал ее.

Решение суда

Как отмечают в решении суда, у мужчины не было уважительных причин неприбытия, отсрочки от призыва у него также нет. Суд решил признать мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание — три года лишения свободы.

Напомним, в Черкассах военные части не принимали мобилизованного мужчину на службу из-за состояния здоровья. Третью повестку от ТЦК он уже решил игнорировать. Мужчину судили.

Киевлянин бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК и СП. Мужчине сообщили о подозрении.