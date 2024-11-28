Якщо проігнорувати повістку від ТЦК — суд покарав чоловіка, якого не брали військові частини

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Черкасах військові частини не приймали мобілізованого чоловіка на службу через стан здоров’я. Третю повістку від ТЦК він уже вирішив ігнорувати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що в червні 2024 року чоловік був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах та інших підрозділах. Йому видали повістку з датою явки на відправку до військової частини, однак він цього не зробив.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину і пояснив, що того дня не прибув до ТЦК, бо влаштувався на нову роботу.

Він заявив, що раніше отримував кілька повісток і з’являвся до територіального центру комплектування. Проте, за його словами, військові частини не приймали його на службу через стан здоров’я, тому останню повістку вирішив ігнорувати.

Крім того, чоловік надав суду копію нової повістки вже на 18 грудня 2024 року, зазначивши, що готовий виконувати військовий обов’язок.

Рішення суду

У суді врахували, що обвинувачений щиро розкаявся, раніше не мав судимостей і не становить значної суспільної небезпеки. Крім того, він перебуває на обліку у нарколога через вживання алкоголю.

З огляду на всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, замінивши його на один рік іспитового терміну.

Раніше в Ужгороді чоловік отримав дві повістки, проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації.

А у Рівненській області чоловік вдруге відмовився від повістки, перебуваючи на іспитовому терміні.